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ЦБ сообщил о подорожании «борщевого набора» в марте почти на 16%
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ЦБ сообщил о подорожании «борщевого набора» в марте почти на 16%
Экономика, 14:37
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ЦБ сообщил о подорожании «борщевого набора» в марте почти на 16%
В России за месяц на 15,7% подорожали овощи из так называемого борщевого набора, сообщает Центробанк. В этом году запасы овощей закончились раньше, чем в прошлом, уточняет регулятор, что и послужило причиной такого роста
Фото: Chris Radburn / PA Images / ТАСС

Годовые темпы прироста цен на овощи из так называемого борщевого набора, куда входят капуста, свекла, картофель, морковь, лук и чеснок (томаты ЦБ в борщевой набор не включает. — РБК), составили в марте 15,7% против февральских 8,9%, следует из аналитического комментария «Динамика потребительских цен» (.pdf), подготовленного Банком России.

Рост цен на плодоовощную продукцию послужил основной причиной ускорения темпов инфляции в России, отмечает регулятор. «Основной вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием ее запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки», — говорится в документе.

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Рост цен на плодоовощную продукцию происходил «более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России», отмечает регулятор.

Темпы роста цен на другие продовольственные товары в марте с учетом поправки на сезонность остались на уровне января-февраля 2018 года, а годовые темпы роста продолжили снижаться, отмечает ЦБ. «По-прежнему дешевле, чем годом ранее, были крупы и макароны, мясопродукты, сахар, яйца», — отмечает ведомство.

К такой ситуации привел «сдержанный» потребительский спрос при высоком предложении и благоприятная конъюнктура для связанных с мировыми рынками цен на говядину, растительное масло и сахар.

Помимо динамики цен на плодоовощную продукцию, источником повышения месячной и годовой инфляции в марте стало ускорение роста цен на отдельные услуги.

Кроме того, на ускорение темпов инфляции повлияло повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки.

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Центробанк ожидает, что в ближайшие три месяца темпы роста цен сохранятся на более высоком уровне, чем в предыдущие периоды, даже без учета сезонного фактора. Регулятор отмечает, что «существенного» рост цен все же не ожидает.

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Одновременно ЦБ отмечает замедление темпов роста цен на непродовольственные товары. «Темпы роста цен на прочие непродовольственные товары практически не изменились, оставшись на низком уровне», — указывается в материале. Это стало результатом удешевления моторного топлива, цены на которое остались на уровне января-февраля, указывает регулятор.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Центробанк , инфляция
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