ЦБ сообщил о подорожании «борщевого набора» в марте почти на 16%

В России за месяц на 15,7% подорожали овощи из так называемого борщевого набора, сообщает Центробанк. В этом году запасы овощей закончились раньше, чем в прошлом, уточняет регулятор, что и послужило причиной такого роста

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Годовые темпы прироста цен на овощи из так называемого борщевого набора, куда входят капуста, свекла, картофель, морковь, лук и чеснок (томаты ЦБ в борщевой набор не включает. — РБК), составили в марте 15,7% против февральских 8,9%, следует из аналитического комментария «Динамика потребительских цен» (.pdf), подготовленного Банком России.

Рост цен на плодоовощную продукцию послужил основной причиной ускорения темпов инфляции в России, отмечает регулятор. «Основной вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием ее запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки», — говорится в документе.

Рост цен на плодоовощную продукцию происходил «более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России», отмечает регулятор.

Темпы роста цен на другие продовольственные товары в марте с учетом поправки на сезонность остались на уровне января-февраля 2018 года, а годовые темпы роста продолжили снижаться, отмечает ЦБ. «По-прежнему дешевле, чем годом ранее, были крупы и макароны, мясопродукты, сахар, яйца», — отмечает ведомство.

К такой ситуации привел «сдержанный» потребительский спрос при высоком предложении и благоприятная конъюнктура для связанных с мировыми рынками цен на говядину, растительное масло и сахар.

Помимо динамики цен на плодоовощную продукцию, источником повышения месячной и годовой инфляции в марте стало ускорение роста цен на отдельные услуги.

Кроме того, на ускорение темпов инфляции повлияло повышение тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки.

Центробанк ожидает, что в ближайшие три месяца темпы роста цен сохранятся на более высоком уровне, чем в предыдущие периоды, даже без учета сезонного фактора. Регулятор отмечает, что «существенного» рост цен все же не ожидает.

Одновременно ЦБ отмечает замедление темпов роста цен на непродовольственные товары. «Темпы роста цен на прочие непродовольственные товары практически не изменились, оставшись на низком уровне», — указывается в материале. Это стало результатом удешевления моторного топлива, цены на которое остались на уровне января-февраля, указывает регулятор.