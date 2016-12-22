Россельхознадзор предложил расширить список поставщиков томатов из Турции

В Россельхознадзоре предложили Турции расширить список предприятий, поставляющих в Россию томаты. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Россельхознадзор предложил Министерству продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного списка предприятий, желающих поставлять в Российскую Федерацию томаты», — отмечается в сообщении ведомства.

Также турецкой стороне предложили программу визита специалистов Россельхознадзора на предприятия, которые будут поставлять томаты.

Россия ограничила поставки турецких томатов с 1 января 2016 года в качестве после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. При этом до введения эмбарго Турция, согласно данным ФТС, была крупнейшим поставщиком томатов в РФ.

С ноября 2017 года поставки томатов из Турции были возобновлены, при этом была установлена квота в 50 тыс. т в год.