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Россельхознадзор предложил расширить список поставщиков томатов из Турции
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Россельхознадзор предложил расширить список поставщиков томатов из Турции
Общество, 17:56
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Россельхознадзор предложил расширить список поставщиков томатов из Турции

В Россельхознадзоре предложили Турции расширить список предприятий, поставляющих в Россию томаты. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Россельхознадзор предложил Министерству продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики рассмотреть вопрос о предоставлении дополнительного списка предприятий, желающих поставлять в Российскую Федерацию томаты», — отмечается в сообщении ведомства.

Также турецкой стороне предложили программу визита специалистов Россельхознадзора на предприятия, которые будут поставлять томаты.

Россия ограничила поставки турецких томатов с 1 января 2016 года в качестве после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24. При этом до введения эмбарго Турция, согласно данным ФТС, была крупнейшим поставщиком томатов в РФ.

С ноября 2017 года поставки томатов из Турции были возобновлены, при этом была установлена квота в 50 тыс. т в год.

Теги: томаты , Турция , Россельхознадзор
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