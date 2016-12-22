Чистая прибыль РЖД за 2017 год выросла в 14 раз

РЖД увеличили чистую прибыль в 2017 году с 10,3 млрд до 139,7 млрд руб. Это произошло во многом за счет роста тарифов и объемов грузовых и пассажирских перевозок, объяснили в компании

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Чистая прибыль РЖД за 2017 год по МСФО выросла в 13,6 раза, с 10,3 млрд до 139,7 млрд руб., сообщила компания. Такой рост вызван как улучшением результатов операционной деятельности, так и снижением отрицательного эффекта от обесценения основных средств по итогам года, поясняется в сообщении.

Существенное снижение убытков от обесценения в 2017 году связано со стабилизацией долгосрочных прогнозов деятельности компании, в том числе благодаря решению правительства о введении долгосрочной тарифной политики РЖД до 2025 года.

Выручка компании увеличилась на 5,6%, до 2,25 трлн руб. Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре компании — на 9,5%, до 1,45 трлн руб. Это связано с ростом грузооборота на 6% и индексацией тарифов, говорится в сообщении РЖД. Доходы от пассажирских перевозок увеличились на 9%, до 238 млрд руб., за счет индексации тарифов, а также роста числа перевезенных пассажиров до 1,12 млрд человек (плюс 7,8%). К тому же доходы от предоставления логистических услуг группы GEFCO, подконтрольной РЖД, выросли на 5,1%, до €4,442 млрд.

EBITDA по итогам 2017 года выросла на 11,8%, до 496 млрд руб., а рентабельность по EBITDA за счет оптимизации расходов (выросли лишь на 2,9%, до 2,01 трлн руб.) увеличилась с 23,6 до 24,7%.

Капитальные вложения РЖД в прошлом году выросли на 17,3%, до 528,7 млрд руб. Приоритетными проектами для компании тогда стали модернизация БАМа и Транссиба, реконструкция участка Междуреченск — Тайшет, развитие Московского транспортного узла, развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, а также строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань, говорится в сообщении компании. К тому же РЖД на год раньше открыли движение по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово, чтобы все поезда южного направления шли в обход Украины.

Долговая нагрузка компании выросла с 942 млрд до 1,1 трлн руб. (плюс 16,8%), соотношение чистого долга к EBITDA — с 1,94 до 1,97. ​​

У долгосрочной инвестпрограммы РЖД (документ имеется в распоряжении РБК) два сценария. Согласно первому инвестиции до 2025 года составляют 7,7 трлн руб., в том числе 5,76 трлн — средства РЖД, остальное — деньги инвесторов. ​Второй предусматривает инвестиции в размере 11,2 трлн руб., из которых на долю РЖД приходится 6,7 трлн руб., а частных инвесторов — 4,5 трлн руб. Выступая на инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля, гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что изначально компания рассматривала первый вариант (инвестиции более 7,5 трлн руб.), «но уже на сегодняшний момент мы видим, что программу нужно пересмотреть». «И это еще большие деньги — еще несколько триллионов рублей для того, чтобы реализовать те проекты, которые сейчас перед собой ставим», — добавил он.