Минэкономразвития объяснило парадокс разницы объемов продаж и потребления

Внутренний спрос стал источником восстановления экономики в 2017 году, а потребление росло быстрее, чем продажи. В Минэкономразвития объяснили этот парадокс ростом поездок за границу и покупками в онлайн-магазинах

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Расхождение в потреблении граждан и розничными продажами, которое фиксирует Росстат, объясняется ростом числа покупок в интернет-магазинах и туристических поездок, пишет Минэкономразвития в обзоре «Картина экономики», опубликованном во вторник.

На парадокс, согласно которому потребление в России растет быстрее продаж, неоднократно обращали внимание аналитики. По итогам прошлого года расходы домашних хозяйств на потребление выросли на 3,4%. Однако оборот розничной торговли увеличился лишь на 1,2%. Именно внутренний спрос стал источником восстановления экономики в 2017 году, говорится в обзоре Минэкономразвития.

Расхождение в двух ключевых индикаторах вызвано тем, что «конечное потребление, в дополнение к розничным продажам, включает ряд элементов, которые в 2017 году активно росли», пишет министерство. Среди таких показателей — покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах, поездки за рубеж, услуги общественного питания.

Так, по данным Минэкономразвития, вклад в более сильный рост конечного потребления внесли туристические поездки за границу, которые за 2017 год увеличились на 30,4%, и выросший объем онлайн-покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах. По данным министерства, количество интернет-покупок за первые три квартала 2017 года увеличились более чем в два раза по отношению к соответствующему периоду 2016 года. Услуги организаций общественного питания за прошлый год выросли на 2,5% в реальном выражении.

Ранее эксперты, опрошенные РБК, объясняли расхождение потребления и продаж ростом объемов натурального производства (огороды и домашние заготовки), а также разными дефляторами (показателем роста цен в секторе, на который корректируют номинальный объем работ). Минэкономразвития ссылалось на методику Росстата: он считает показатели продаж по данным классических ретейлеров, а значительная часть покупок россиян делается в интернете. Министерство еще в июле проанализировало интернет-запросы покупателей и на их основе заявляло о восстановлении потребительской активности.

1 февраля Росстат отчитался о росте экономики в 2017 году: валовый внутренний продукт (ВВП) России в прошлом году вырос на 1,5%. По предварительной оценке, экономика произвела 92,1 трлн руб. за весь год в текущих ценах. В разрезе экономических отраслей самый большой рост выпуска зафиксирован в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений — 5%. На 3,7% выросла сфера транспортировки и хранения, на 3,6% — информационно-телекоммуникационная отрасль, на 3,1% — оптовая и розничная торговля.