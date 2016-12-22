«Опора России» рассказала о беспокойстве бизнеса из-за контрсанкций

Малый и средний бизнес обеспокоен и санкциями США, и возможным ответом России на них. Среди тех, кто высказывает озабоченность, — производители алкогольной индустрии и владельцы киосков, рассказал РБК глава «Опоры России»

Александр Калинин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Предложенный Госдумой «рамочный» законопроект о санкциях против США вызвал беспокойство у некоторых представителей российского бизнеса, рассказал РБК в ходе Ялтинского международного экономического форума президент «Опоры России» Александр Калинин. Он сообщил, что представители малого и среднего бизнеса обращались в деловую организацию после новой волны американских санкций, а потом и после потенциального ответа на них с российской стороны.

В частности, к «Опоре» обратился союз киоскеров, рассказал Калинин (в России работает ассоциация мелкорозничной торговли Коалиция киоскеров), выручка которых на 15–20% приходится на сигареты. По его словам, владельцы киосков и малых торговых форматов, входящих в коалицию, пока не знают, чем смогут заместить поставки табака из США.

Продавцы винодельческой продукции из Европы тоже обратились к бизнес-объединению, сказал глава «Опоры России». Как следует из законопроекта, поставки вина и другого алкоголя оттуда могут оказаться под угрозой, в случае если страны ЕС присоединятся к санкциям США.

При введении ответных мер Россия должна оценить свою готовность замещать товары в разных секторах, считает Калинин. «Надо посмотреть, готовы ли мы заместить своей продукцией алкоголь. К примеру, мы же виски не производим. Вино хорошего качества мы тоже пока очень мало производим», — сказал он. С другой стороны, американский бурбон «с удовольствием» заменят британские производители, а вино — Франция, сказал Калинин. Кроме того, в отдельных отраслях производство уже локализовано — например, 85% автомобилей, которые продаются в России, сделаны здесь же, сказал Калинин, среди них Toyota и Mitsubishi.

К «Опоре» также обращались представители кинобизнеса, заявил Калинин. По его словам, это один из секторов, где ограничение может быть эффективным. «Ведь количество фильмов, которые крутятся, на 80% не российского производства. Раз так, то давайте квотируем американские фильмы; зачем нам в таком количестве крутить их продукцию — давайте крутить больше нашу», — сказал он, отметив, что идея пока находится на уровне экспертного суждения, а не сформулированной инициативы. Больших материальных потерь кинопрокатчики, по мнению Калинина, не понесут, так как основную прибыль им приносят продажа напитков, поп-корна и другие развлечения, а фильмы «только способ заманить человека в ТРЦ».

13 апреля лидеры парламентских фракций внесли в Госдуму законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» — российский ответ на закон CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»), который был предложен и принят американским конгрессом в 2017 году. Документ позволяет вводить санкции по решению правительства, но это не означает их введения, подчеркнул Калинин.

Пока законопроект активно обсуждается, сказал Калинин, в частности, на этой неделе уже была встреча премьер-министр Дмитрия Медведева с бюро РСПП. По словам главы «Опоры России», при вводе ответных ограничений «никто не собирается вредить»: «Мы стали мудрее за это время, с 2014 года, и точно повторять американские и европейские ошибки не будем». Ответные меры «точно» не будут симметричными — в России не так много бизнеса, «чтобы им разбрасываться», сказал он.

Первое чтение законопроекта об ответе на новые американские санкции состоится 15 мая. Вице-премьер Аркадий Дворкович ранее положительно оценил его, отметив, что власти примут лишь те меры, которые не повредят «нашему собственному производству, нашей конкурентоспособности».