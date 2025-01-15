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Политика ,  
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Россия и Вьетнам поддержали урегулирование разногласий мирными средствами

Михаил Мишустин и Фам Минь Тинь
Михаил Мишустин и Фам Минь Тинь (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Вьетнам и Россия высказались за урегулирование разногласий мирными средствами и неприменение силы. Об этом говорится в совместном российско-вьетнамском коммюнике, которое приняли после визита премьер-министра Михаила Мишустина в страну.

«Стороны высказались за проявление сдержанности и неприменение силы или угрозы силой, урегулирование разногласий мирными средствами, в соответствии с принципами международного права», — сказано в коммюнике.

Также в коммюнике отражено, что стороны договорились о торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Заключены меморандумы о взаимопонимании в области радиоэлектроники, цифровой трансформации, атомной энергетики.

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Михаил Мишустин 14 января провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. На сайте правительства сообщается, что стороны в «традиционно теплой и дружественной» атмосфере детально рассмотрели широкий спектр тем и направлений российско-вьетнамских отношений.

В ходе подписания соглашений премьер-министры высказались о важности развития российско-вьетнамских отношений, а также обсудили сотрудничество в сфере транспортных перевозок, нефтевой отрасли, энергетике, а также в культурной сфере и других.

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Михаил Мишустин прибыл во Вьетнам 14 января. У трапа самолета его встретили начальник канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон, чрезвычайный и полномочный посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой, замминистра иностранных дел страны Ле Тхи Тху Ханг и и.о. начальника управления государственного протокола МИД Вьетнама Фан Киеу Нга. Сообщалось, что Мишустин проведет межправительственные переговоры с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном.

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Вьетнам Михаил Мишустин Россия переговоры
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