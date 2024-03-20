Главы немецких компаний сообщили о снижении конкурентоспособности ЕС

В 56% опрошенных немецких компаний сообщили, что конкурентоспособность ЕС за последние пять лет снизилась. Успешно развиваться в союзе мешают бюрократия и высокие цены на топливо, пояснили промышленники

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Global Look Press

В 56% из 3 тыс. опрошенных немецких компаний указали, что конкурентоспособность Евросоюза как места ведения бизнеса ухудшилась за последние пять лет, сообщил Bloomberg со ссылкой на результаты исследования, проведенного Торгово-промышленной палатой Германии (DIHK, организация объединяет 79 торговых и промышленных структур страны).

Только 7% респондентов увидели улучшение конкурентоспособности ЕС.

«Несмотря на более выгодную стартовую позицию Европа рискует потерять позиции в международной конкуренции», — заявил сегодня управляющий директор DIHK Мартин Ванслебен и призвал «эту тенденцию немедленно остановить».

Наиболее существенное негативное мнение сложилось у промышленных компаний: две трети из них говорят, что условия ведения бизнеса ухудшились за последние годы, ссылаясь на рост издержек, в первую очередь из-за высоких цен на энергоносители. Об улучшении состояния в ЕС сообщили только 5% респондентов.

Чрезмерная бюрократия и торговые барьеры также становятся факторами, вызывающими недовольство у немецкого бизнеса.

Относительно самый высокий показатель доверия к конкурентоспособности ЕС среди представителей всех секторов экономики — у сферы услуг, в которой 8% респондентов заявили о росте показателя, а 52% — его снижении. 27% посчитали, что конкурентоспособность блока не изменилась.

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«Мы должны посмотреть, какую бюрократию можно устранить, и ускорить этот процесс», — заявила вчера замглавы Минэкономики Франциска Брантнер на выступлении в Федеральном объединении немецкой промышленности (BDI), отвечая на вопрос, как сделать Европу более конкурентоспособной. По ее словам, у ЕС «есть единый рынок, который пока недостаточно хорош».

Bloomberg не исключил, что Германия вскоре может лишиться статуса «промышленной сверхдержавы», поскольку в последнее время спад в стране ускоряется по мере снижения уровня конкурентоспособности.

В крайних случаях производство уже закрывается. Например, один из мировых лидеров в производстве бесшовных труб, французский Vallourec, закрыл два завода в Германии.

Главным катализатором спада агентство называло энергетический кризис лета 2022 года. Введение санкций против части экспорта российского ископаемого топлива привело к снижению потребления энергии в Европе на 3,8%, что в совокупности с ростом цен на газ вызвало падение промышленного производства в странах ЕС, включая Германию. В ноябре того же года генеральный директор BDI Таня Геннер сообщила, что каждая четвертая немецкая компания рассматривает возможность переноса производства за пределы страны.

Хотя цены на газ в течение 2023 года значительно снизились по сравнению с пиковыми показателями середины 2022 года, по предварительной оценке статистического бюро Destatis, ВВП Германии в четвертом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. По итогам прошлого года производство в обрабатывающем секторе уменьшилось на 1,5%, а энергоемкое — на целых 10,2%.