Bloomberg сообщил о потере Германией статуса промышленной супердержавы

Спад промпроизводства в Германии наблюдается несколько лет, но в последние годы тенденция ускорилась. Особенно пострадала химическая промышленность, ударом для которой стало отсутствие дешевого природного газа из России

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Промышленное производство в Германии, чья экономика считается крупнейшей в еврозоне, снижается с 2017 года, в последнее время спад ускоряется по мере снижения уровня конкурентоспособности, пишет Bloomberg; не исключено, что страна вскоре может лишиться статуса «промышленной сверхдержавы».

В некоторых отраслях спад идет постепенно и выражается в сокращении инвестиций или планов по расширению; в других он более заметен: компании перемещают производственные линии или сокращают сотрудников. В крайних случаях производство закрывается (например, один из мировых лидеров в производстве бесшовных труб, французский Vallourec, закрыл два завода в Германии).

«Честно говоря, особой надежды нет, я действительно не уверен, что мы сможем остановить эту тенденцию. Многое необходимо поменять и очень быстро», — сказал агентству Стефан Клеберт, генеральный директор GEA Group AG, поставщика систем и компонентов для пищевой промышленности, производства напитков и фармацевтики.

Основы промышленной системы Германии «рухнули как домино», пишет агентство: США отдаляются от европейских союзников и начинают конкурировать с ними; Китай сокращает импорт из Германии и тоже становится более серьезным конкурентом. «Последни ударом» для некоторых производителей в отрасли тяжелой промышленности агентство называет прекращение поставок дешевого природного газа из России.

Главным катализатором спада, пишет Bloomberg, стал энергетический кризис летом 2022 года. Худших сценариев с отсутствием отопления в домах зимой или введением нормированного потребления газа удалось избежать, однако цены на электроэнергию в Германии выросли сильнее, чем в других странах Европы; это не только увеличивает затраты, но и усложняет урегулирование в этой сфере.

Сильнее всего от потери дешевого российского газа пострадала химическая промышленность Германии. Согласно недавнему опросу отраслевой ассоциации VCI, почти каждая десятая компания планирует остановить производственные процессы из-за неясных сроков перехода на использование водорода в качестве энергоносителя. Крупнейший в мире химический концерн BASF намерен сократить 2600 рабочих мест, компания Lanxess — 7% персонала.

На долю промышленного производства приходится около 20% ВВП Германии, что почти в два раза выше, чем в США. Министр финансов Кристиан Линднер ранее заявил, что на фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет. При этом из сентябрьского отчета Бундесбанка (ЦБ Германии) следует, что спад промпроизводства не вызывает обеспокоенность, если будет проходить постепенно, пишет агентство.

По предварительной оценке статистического бюро Destatis, ВВП Германии в четвертом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В 2023 году производство в обрабатывающем секторе снизилось на 1,5%, энергоемкое производство — на 10,2%. Химическая промышленность оказалась на самом низком уровне с 1995 года (спад на 10,2% по сравнению с 2022 годом).