Reuters узнал о планах Индии продлить запрет на экспорт бензина

Решение индийских властей может отбить желание у некоторых частных нефтеперерабатывающих производств покупать российское топливо для реэкспорта, отмечает агентство

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Индия планирует продлить ограничения на экспорт дизельного топлива и бензина, чтобы обеспечить их доступность для внутреннего рынка, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в правительстве. Соответствующее обсуждение ведется в Министерстве нефти и торговли Индии.

По словам собеседников агентства, это может отбить желание у некоторых индийских нефтеперерабатывающих предприятий покупать российское топливо для реэкспорта, в том числе в ЕС.

В 2022 году Индия ввела налог на сверхприбыль при экспорте очищенного топлива и обязала компании продавать эквивалент 50% от объемов своего экспорта бензина и 30% дизельного топлива внутри страны до 31 марта 2023-го.

Такие ограничения были введены после того, как частные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy, ключевые индийские покупатели российской нефти со скидками, начали получать большую прибыль, агрессивно наращивая экспорт топлива вместо внутренних продаж.

Это вынудило государственные нефтеперерабатывающие заводы удовлетворить спрос внутри страны, продавая топливо по низким ценам, установленным правительством.

«Мы хотим, чтобы частные компании продавали дизельное топливо и бензин на индийском рынке. Почему должны страдать только государственные компании, когда все индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают российскую нефть со скидкой», — отметил источник.

По данным Reuters, решение о продлении ограничения на экспорт дизельного топлива и бензина должны объявить на этой неделе или в начале следующей.

Индия и Китай стали ключевыми импортерами российской нефти, после того как от нее отказались США, Великобритания, ЕС и другие. С 5 декабря в ЕС действует эмбарго на импорт нефти из России по морю, с 5 февраля — запрет на поставки российских нефтепродуктов. ЕС и G7 также установили предельные цены для российской нефти.

Bloomberg 12 марта сообщил, что Индия решила соблюдать утвержденный странами G7 потолок цен на нефть из России. По словам источников агентства, индийское правительство попросило банки и трейдеров придерживаться требований, предусмотренных санкциями.

После этого посол России в Нью-Дели Денис Алипов назвал сообщения о том, что Индия согласилась соблюдать потолок цен на российскую нефть, вбросом.