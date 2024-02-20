 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Украина решила создать дополнительный маршрут экспорта в ЕС через Дунай

Украина создаст экспортный маршрут через Дунай после протестов фермеров в Польше
Сюжет
Военная операция на Украине
Киев решил организовать контейнерные перевозки в ЕС через Дунай на фоне протестов польских фермеров из-за «наплыва украинского зерна». Министр инфраструктуры счел «более предсказуемым» маршрут через Румынию, чем через Польшу
Фото: Chris Emil Janssen / Global Look Press
Фото: Chris Emil Janssen / Global Look Press

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о планах по организации контейнерных перевозок через реку Дунай на фоне конфликта с Польшей из-за поставок сельскохозяйственной продукции в ЕС. Об этом он заявил в интервью Bloomberg в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Наши планы на этот год — устранить все искусственные препятствия для экспортеров, и мы работаем над улучшением внутренней логистики, — приводит его слова агентство. — Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай».

По его словам, новый маршрут будет проходить от украинского Измаила до Констанцы в Румынии и немецких портов на Дунае. Bloomberg со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры Украины отмечает, что Дунайское морское пароходство в феврале сообщало о строительстве второй крупнотоннажной баржи SLG для доставки грузов. Кубраков назвал транзит через Румынию «более предсказуемым», чем через Польшу.

Министр отметил, что протесты польских фермеров затрагивают как европейских, так и украинских экспортеров. «Это определенно не представляет угрозы для польских фермеров, поскольку мы перевозим не только сельскохозяйственные товары, но и автозапчасти для немецких автопроизводителей, переработанные продукты, которые не направляются в Польшу, — сказал он. — Блокирование границы означает миллиардные потери как для нашей экономики, так и для экономик Европейского союза».

Украинский экспорт в 2023 году, в основном продуктов питания и металла, составил $35,8 млрд, что почти на 48% ниже уровня до начала военной операции, пишет Bloomberg. После прекращения зерновой сделки Киев использует новый судоходный маршрут через Черное море, но Дунай остается ключевым путем. Вместе с тем Украина использовала автомобильный и железнодорожный транспорт для торговли после начала конфликта, и объем экспорта через Польшу сейчас сократился до 300 тыс. т в месяц по сравнению с 1,3 млн т в 2022 году, отмечает агентство. При этом автомобильный транзит полностью заблокирован.

«Хотя многие экспортеры предпочитают Черное море, потому что оно дешевле, объемы через Дунай по-прежнему составляют 1,2–1,8 млн тонн в месяц», — добавил Кубраков.

Ранее польские фермеры перекрыли железную дорогу в районе пункта пропуска «Медика — Шегини» и высыпали из вагонов украинское зерно, которое планировали доставить в Германию. Один из организаторов этой акции Роман Кондрув называл произошедшее «реакцией на наплыв зерна из Украины». 11 февраля у погранпункта «Ягодин — Дорогуск» польские фермеры также вскрыли фургоны с украинской агропродукцией и высыпали не менее 3 т пшеницы.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Фермеры в Польше перекрыли железную дорогу, высыпав зерно из вагонов
Политика

Польские производители объявили забастовку с 9 февраля по 10 марта в ответ на предложение Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины и ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельхозпродукции. Профсоюз фермеров обещал заблокировать все пограничные переходы между Украиной и Польшей и перекрыть дороги в некоторых регионах.

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Украина Польша Европейский Союз
Материалы по теме
Фермеры в Польше перекрыли железную дорогу, высыпав зерно из вагонов
Политика
Украинские перевозчики устроили зеркальную блокаду на границе с Польшей
Политика
Польские фермеры заблокировали железную дорогу на Украину мусором
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 17:07
Три курских села и хутор попали под обстрел Политика, 22:24
Боррель напомнил Грузии об открытой двери и попросил не ждать чуда Политика, 22:18
Путин поручил провести высокоскоростной интернет в российские школы Политика, 22:11
Военная операция на Украине. Карта на 20 февраля Политика, 22:08
Украина решила создать дополнительный маршрут экспорта в ЕС через Дунай Экономика, 22:06
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 22:06
Путин разрешил продажу «Полиметалла» Бизнес, 21:51
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
«Спартак» отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в его 1000-м матче в КХЛ Спорт, 21:51
Минэнерго заявило о спокойствии за рынок топлива на фоне остановок НПЗ Бизнес, 21:48
Лондон и Брюссель договорились вместе бороться с нелегальными мигрантами Политика, 21:37
Под Петербургом загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м Общество, 21:35
Стали известны все участники плей-офф КХЛ Спорт, 21:24
Стали известны все участники плей-офф КХЛ Спорт, 21:24
Путин увидел противоречие в призывах США и желании вести диалог с Россией Политика, 21:08