Украина решила создать дополнительный маршрут экспорта в ЕС через Дунай

Киев решил организовать контейнерные перевозки в ЕС через Дунай на фоне протестов польских фермеров из-за «наплыва украинского зерна». Министр инфраструктуры счел «более предсказуемым» маршрут через Румынию, чем через Польшу

Фото: Chris Emil Janssen / Global Look Press

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал о планах по организации контейнерных перевозок через реку Дунай на фоне конфликта с Польшей из-за поставок сельскохозяйственной продукции в ЕС. Об этом он заявил в интервью Bloomberg в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Наши планы на этот год — устранить все искусственные препятствия для экспортеров, и мы работаем над улучшением внутренней логистики, — приводит его слова агентство. — Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай».

По его словам, новый маршрут будет проходить от украинского Измаила до Констанцы в Румынии и немецких портов на Дунае. Bloomberg со ссылкой на данные Министерства инфраструктуры Украины отмечает, что Дунайское морское пароходство в феврале сообщало о строительстве второй крупнотоннажной баржи SLG для доставки грузов. Кубраков назвал транзит через Румынию «более предсказуемым», чем через Польшу.

Министр отметил, что протесты польских фермеров затрагивают как европейских, так и украинских экспортеров. «Это определенно не представляет угрозы для польских фермеров, поскольку мы перевозим не только сельскохозяйственные товары, но и автозапчасти для немецких автопроизводителей, переработанные продукты, которые не направляются в Польшу, — сказал он. — Блокирование границы означает миллиардные потери как для нашей экономики, так и для экономик Европейского союза».

Украинский экспорт в 2023 году, в основном продуктов питания и металла, составил $35,8 млрд, что почти на 48% ниже уровня до начала военной операции, пишет Bloomberg. После прекращения зерновой сделки Киев использует новый судоходный маршрут через Черное море, но Дунай остается ключевым путем. Вместе с тем Украина использовала автомобильный и железнодорожный транспорт для торговли после начала конфликта, и объем экспорта через Польшу сейчас сократился до 300 тыс. т в месяц по сравнению с 1,3 млн т в 2022 году, отмечает агентство. При этом автомобильный транзит полностью заблокирован.

«Хотя многие экспортеры предпочитают Черное море, потому что оно дешевле, объемы через Дунай по-прежнему составляют 1,2–1,8 млн тонн в месяц», — добавил Кубраков.

Ранее польские фермеры перекрыли железную дорогу в районе пункта пропуска «Медика — Шегини» и высыпали из вагонов украинское зерно, которое планировали доставить в Германию. Один из организаторов этой акции Роман Кондрув называл произошедшее «реакцией на наплыв зерна из Украины». 11 февраля у погранпункта «Ягодин — Дорогуск» польские фермеры также вскрыли фургоны с украинской агропродукцией и высыпали не менее 3 т пшеницы.

Польские производители объявили забастовку с 9 февраля по 10 марта в ответ на предложение Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины и ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельхозпродукции. Профсоюз фермеров обещал заблокировать все пограничные переходы между Украиной и Польшей и перекрыть дороги в некоторых регионах.