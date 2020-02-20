Силуанов заявил об отсутствии планов снижать налоги из-за роста доходов

Минфин не планирует снижать ставки налогов по мере улучшения администрирования и роста их собираемости, сообщил глава министерства Антон Силуанов в интервью РБК

Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Доходы бюджета растут одновременно с ростом расходных обязательств, в том числе социальных. Поэтому Минфин не планирует снижать ставки налогов в связи с совершенствованием налогового администрирования и ростом поступлений. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

Эффективную работу ФНС по сбору налогов неправильно воспринимать как рост налогового бремени, отметил министр. Контроль и борьба с уходом от налогов, по его словам, не только увеличивает доходы бюджета, но и выравнивает условия ведения бизнеса, поддерживает здоровую конкуренцию.

«Несколько лет назад большое количество компаний работали в серой зоне», — отметил министр. — Кто-то платит налоги "в белую", а кто-то зарплаты в конвертах — соответственно неравные условия для бизнеса»

Сейчас налоговая использует массив больших данных, поэтому уйти от налогов становиться все сложнее, подчеркнул Силуанов. «Всё это нельзя воспринимать, как увеличение налоговой нагрузки, это [контроль за] выполнением закона», — подчеркнул Силуанов.