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Силуанов заявил об отсутствии планов снижать налоги из-за роста доходов

Минфин не планирует снижать ставки налогов по мере улучшения администрирования и роста их собираемости, сообщил глава министерства Антон Силуанов в интервью РБК
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Доходы бюджета растут одновременно с ростом расходных обязательств, в том числе социальных. Поэтому Минфин не планирует снижать ставки налогов в связи с совершенствованием налогового администрирования и ростом поступлений. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

Эффективную работу ФНС по сбору налогов неправильно воспринимать как рост налогового бремени, отметил министр. Контроль и борьба с уходом от налогов, по его словам, не только увеличивает доходы бюджета, но и выравнивает условия ведения бизнеса, поддерживает здоровую конкуренцию.

«Несколько лет назад большое количество компаний работали в серой зоне», — отметил министр. — Кто-то платит налоги "в белую", а кто-то зарплаты в конвертах — соответственно неравные условия для бизнеса»

Сейчас налоговая использует массив больших данных, поэтому уйти от налогов становиться все сложнее, подчеркнул Силуанов. «Всё это нельзя воспринимать, как увеличение налоговой нагрузки, это [контроль за] выполнением закона», — подчеркнул Силуанов.

Налоговые сборы выросли почти в 1,5 раза за пять лет. Темпы роста поступлений значительно опережают рост экономики — ВВП вырос на 3,2% за аналогичный период. ФНС связывает успехи с совершенствованием качества администрирования — расширением налоговой базы и «массовым обелением экономики»

До 2024 года в России действует мораторий на изменение ставок налогов. С ростом налоговых поступлений растут и обязательства бюджета, отметил Силуанов. «Взять то же послание президента. Огромные деньги требуются — около 4 трлн руб. до 2024 года. Откуда деньги брать?», — привел пример Силуанов.

«Если мы откажемся от бюджетного правила, будем заимствовать, но снижать налоговое бремя, стоимость долга увеличится и стоимость заемных средств вырастет», — объяснил министр.

«Поэтому мы балансируем между ростом доходов [бюджета] в результате собираемости, а не роста ставок и ростом важных и нужных для людей в первую очередь расходных обязательств», — заключил Силуанов.

Более 90% средств из «беспрецедентного объема» в 4,128 трлн руб. до 2024 года на меры соцподдержки из послания президента, выделит федеральный бюджет, сообщал ранее Силуанов.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, налоговая нагрузка, ставки, доходы бюджета
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