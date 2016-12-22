Голодец поручила Минтруду подумать о новых критериях пособия на первенца

Вице-премьер Ольга Голодец поручила Минтруду проработать изменение критериев назначения недавно введенных выплат на первого и второго ребенка. Бедным семьям отказывают в пособиях из-за подхода к учету доходов, утверждают эксперты

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Новые выплаты молодым семьям, введенные 1 января 2018 года, были одним из главных предвыборных решений президента Владимира Путина, но с этими выплатами уже появились проблемы.

Минтруд прорабатывает вопрос об изменении критериев нуждаемости и сокращении сроков учета доходов при предоставлении ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, сообщили РБК два федеральных чиновника. Соответствующее поручение ведомству было дано вице-премьером Ольгой Голодец (курирует социальный блок правительства).

«Проработать вопрос об изменении критериев нуждаемости и сокращении сроков учета дохода при назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка», — говорится в поручении, рассказал собеседник РБК. Минтруд начал прорабатывать вопрос, насколько «справедливо установлен» срок учета доходов семей, претендующих на выплаты, уточнил источник в ведомстве. РБК направил запросы в Минтруд и в аппарат Голодец.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка (или второго ребенка — тогда выплата осуществляется из средств материнского капитала) российские семьи получили с 1 января 2018 года. Новое пособие является адресным — его могут получить семьи, в которых среднедушевой среднемесячный доход составляет менее полутора регионального прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, следует из текста закона. Сама выплата равна прожиточному минимуму ребенка в соответствующем регионе.

В целом по стране прожиточный минимум за второй квартал 2017 года составил 11 163 руб., прожиточный минимум ребенка — 10 160 руб. Для Москвы прожиточный минимум для трудоспособного гражданина равен 18 742 руб., а порог по доходу на члена семьи для целей назначения выплаты — соответственно, 28 113 руб.

При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются зарплата (включая компенсационные и стимулирующие выплаты), пенсии, пособия, стипендии, денежное довольствие военнослужащих и т.д. всех членов семьи с учетом новорожденного. Среднедушевой доход семьи рассчитывается исходя из суммы доходов всех членов семьи за год. «В доходах граждан, которые будут оцениваться, предусматриваются лишь текущие денежные доходы за предыдущий год, деленные на 12 месяцев с тем, чтобы получить среднемесячный доход», — говорил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

За пособием на первого ребенка к середине марта обратились 20,7 тыс. семей, сообщал глава Минтруда. Из них ежемесячные выплаты были назначены 15,4 тыс. семей (данные по состоянию на 16 марта). По словам главы Минтруда, в числе регионов — лидеров по числу обратившихся семей — Краснодарский край, Ростовская, Московская и Челябинская области и Москва. При этом, по словам министра, лишь 3,5% потенциальных получателей смогли оформить ежемесячную выплату за второго ребенка из материнского капитала. «Пока по выплатам за второго ребенка из материнского капитала дела обстоят, мягко говоря, на мой взгляд, неважно. Всего на прошлый вторник (13 марта. — РБК) около 2 тыс. заявлений <...> приняли, 1759, и приняли половину решений — 911 решений. Это вообще-то 3,5% от потенциально возможных выплат», — отмечал Топилин (цитата по «Интерфаксу»).

Отказы реально нуждающимся ​

Согласно закону сейчас во время проверки на нуждаемость при расчете среднедушевого дохода семьи учитываются трудовые доходы, которые женщина теряет в связи с декретным отпуском. Как пример — семья, где муж и жена зарабатывают и не являются бедными, но при рождении ребенка в семье остается одна зарплата на троих. «Сейчас они оказались бедными, и если действовать по закону, то им пособие не дадут, а реально они нуждаются в нем», — сказала РБК директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. По ее мнению, срок учета доходов в 12 предшествующих месяцев — слишком большой, его необходимо сократить «как можно скорее».

«Эта история уже получила развитие в регионах: идут сплошь отказы реально нуждающимся семьям, но проверка доходов за второй квартал предыдущего года показывает, что у этих людей относительный достаток и по критериям нуждаемости они таковыми (нуждающимися) не являются», — подчеркнула Малева.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

«Сужение периода, за который проверяются доходы, будет способствовать тому, что ситуация будет приближена к более реальной — иначе учитываются трудовые доходы, а трудовых доходов у большинства лиц, которые сидят в декрете, нет», — сказала РБК заведующая лабораторией исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы РАНХиГС Елена Гришина.

Решение установить срок учета доходов в 12 месяцев могло быть принято с целью избежать влияния сезонного фактора, полагает она. «Это аргумент мог возыметь действие, хотя здесь ситуация сложная по причине того, что меняется статус человека-заявителя: он из занятого переходит в экономическую неактивность», — отметила Гришина.

Срок учета доходов следует сократить до трех месяцев, полагают Малева и Гришина. В таком случае семьи после рождения ребенка уже смогут показать их фактический новый доход — без зарплаты матери. Если не изменить действующие критерии нуждаемости, то введение нового пособия утрачивает смысл, подчеркнула Малева. «Самые бедные действительно получат пособие, но поддержка рождений не произойдет, потому что рождение ребенка этой системой не улавливается — не улавливается ни изменение доходов за этот год, ни появление нового члена семьи», — отметила она.