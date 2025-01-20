В Европе увидели угрозу экономике в возвращении украинских беженцев домой
Европейские страны могут столкнуться с нехваткой рабочей силы после окончания конфликта на Украине из-за возвращения домой украинских беженцев, заявил глава представительства швейцарского банка J. Safra Sarasin в Австрии, Центральной и Восточной Европе Кристиан Петтер.
«Во многом экономический успех многих стран связан с украинцами, которые переехали туда за последние два года <...> Теперь, когда [конфликт], будем надеяться, закончится, конечно, велика вероятность, что эти люди вернутся на Украину и [оставят брешь] на рынках труда в Праге, Братиславе, Варшаве, и их будет сложно заменить», — сказал он.
Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития по Центральной и Юго-Восточной Европе Шарлотта Руэ также отметила, что разрешение украинского конфликта усугубит демографические проблемы, поскольку «некоторые из украинцев вернутся домой». Руэ отметила, что такая ситуация может стимулировать компании инвестировать в трудосберегающие технические решения.
Reuters отмечает, что наплыв украинцев в страны Восточной и Центральной Европы способствовал экономическому развитию этой зоны. Согласно оценкам Raiffeisen Bank International, экономический рост в указанном регионе в прошлом году составил 2,2%, при том что в целом по еврозоне он прогнозируется на уровне 0,8%.
В ноябре, указывает агентство, ЦБ Польши опубликовал результаты опроса украинских беженцев, согласно которому в течение года вернуться на Украину были готовы только 2%, но если конфликт завершится, то вернуться готовы 59%.
В Европе не раз звучали негативные заявления об украинских беженцах. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш 12 января сказал, что в польском обществе от них устали, это в том числе связано с тем, что люди видят «молодых украинских мужчин, ездящих на последних моделях автомобилей или живущих в пятизвездочных отелях» из числа беженцев.
Глава фракции ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер 18 января предложила выслать всех украинских беженцев из ФРГ. Она заявила, что Украина велика и имеет «достаточно территорий», куда можно вернуться.
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