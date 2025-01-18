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Военная операция на Украине ,  
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Фракция АдГ в Баварии предложила выслать украинских беженцев из Германии

Сюжет
Военная операция на Украине
Катрин Эбнер-Штайнер
Катрин Эбнер-Штайнер (Фото: Peter Kneffel / dpa / Global Look Press)

Глава фракции ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер предложила выслать всех украинских беженцев из ФРГ. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

По ее словам, чтобы страна была наводнена «бенефициарами, не желающими интеграции», АдГ призывает к «полномасштабной реэмиграции».

Это означает депортацию всех преступников и иностранцев, не имеющих права на проживание, пишет издание со ссылкой на план фракции.

Согласно концепции, все украинские беженцы также должны покинуть страну, причем немедленно, отметила Катрин Эбнер-Штайнер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Она заявила, что Украина велика и имеет «достаточно территорий», куда можно вернуться.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

По информации издания, число украинских беженцев составляет 1,2 млн человек по всей Германии (большинство — женщины и дети), в том числе в Баварии — до 200 тыс. человек.

В ноябре Bild со ссылкой на отчет Федеральной счетной палаты (BRH) сообщил, что в Германии центры занятости за 2023 год не смогли устроить на работу ни одного украинского беженца, прошедшего курс по интеграции. В 2024 году показатель вырос до 40%, однако трудоустроены через центры были менее 1% беженцев, закончивших курсы.

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Теги
Альтернатива для Германии ультраправые украинские беженцы Бавария Германия
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