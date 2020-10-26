Путин предложил разрешить регионам наращивать долги из-за пандемии

Правительство может дать регионам послабления в части более высокого уровня дефицита бюджета и долга в 2021 году. Власти должны разработать критерии для превышения этих показателей над лимитами, следует из поручений президента

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Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с профильной рабочей группой Госсовета до 15 января 2021 года разработать критерии «возможности превышения предельных показателей дефицита бюджета и объема государственного долга» регионов на следующий год, следует из перечня поручений главы государства по итогам сентябрьского президиума Госсовета.

Предельные показатели дефицита бюджета и объема госдолга для регионов установлены соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, заключенными в 2017 году. В этой программе участвовало подавляющее большинство субъектов. Для каждого региона — участника соглашений прописаны свои лимиты бюджетного дефицита и долга.

В начале апреля президент утвердил поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешали регионам в 2020 году привлечь дополнительные заимствования на рынке, чтобы компенсировать выпадающие собственные доходы и профинансировать антикризисные расходы, связанные с пандемией. Но последующая трактовка Минфином этого положения стала неожиданностью для регионов — Минфин и правительство ограничили эти дополнительные займы суммой 74 млрд руб., или меньше 1 млрд в среднем на каждый субъект, рассказывали РБК собеседники в региональных минфинах.

Соглашения, несмотря на потребность в дополнительных «антиковидных» расходах, продолжают ограничивать регионы в возможности использовать заемные средства для борьбы с последствиями пандемии, сообщили собеседники РБК.