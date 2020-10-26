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Антикризисные меры ,  
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Путин предложил разрешить регионам наращивать долги из-за пандемии

Правительство может дать регионам послабления в части более высокого уровня дефицита бюджета и долга в 2021 году. Власти должны разработать критерии для превышения этих показателей над лимитами, следует из поручений президента
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Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с профильной рабочей группой Госсовета до 15 января 2021 года разработать критерии «возможности превышения предельных показателей дефицита бюджета и объема государственного долга» регионов на следующий год, следует из перечня поручений главы государства по итогам сентябрьского президиума Госсовета.

Предельные показатели дефицита бюджета и объема госдолга для регионов установлены соглашениями о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, заключенными в 2017 году. В этой программе участвовало подавляющее большинство субъектов. Для каждого региона — участника соглашений прописаны свои лимиты бюджетного дефицита и долга.

В начале апреля президент утвердил поправки в Бюджетный кодекс, которые разрешали регионам в 2020 году привлечь дополнительные заимствования на рынке, чтобы компенсировать выпадающие собственные доходы и профинансировать антикризисные расходы, связанные с пандемией. Но последующая трактовка Минфином этого положения стала неожиданностью для регионов — Минфин и правительство ограничили эти дополнительные займы суммой 74 млрд руб., или меньше 1 млрд в среднем на каждый субъект, рассказывали РБК собеседники в региональных минфинах.

Соглашения, несмотря на потребность в дополнительных «антиковидных» расходах, продолжают ограничивать регионы в возможности использовать заемные средства для борьбы с последствиями пандемии, сообщили собеседники РБК.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Теперь президент поручил оценить влияние на сбалансированность бюджетов регионов понесенных ими антикризисных расходов в борьбе с COVID-19, а также недополученных по сравнению с 2019 годом собственных доходов. Как уточняли РБК в Минфине, по итогам исполнения консолидированных бюджетов регионов на 1 сентября 2020 года снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 512,3 млрд руб.

Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин и глава рабочей группы Госсовета по экономике и финансам (губернатор Челябинской области) Алексей Текслер к середине января 2021 года должны представить критерии неприменения к регионам мер ответственности за превышение предельных показателей дефицита бюджета и госдолга, а также за недостижение установленных соглашениями с федеральным центром показателей по оздоровлению их госфинансов.

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Сейчас в соглашениях о реструктуризации прописана ответственность за превышение лимитов по дефициту и госдолгу: в частности, наказание вплоть до увольнения могут понести руководители финансовых органов субъектов. 

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Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

Кроме того, Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность сохранения в ходе исполнения федерального бюджета в 2021 году объема дотаций на сбалансированность бюджетов регионов на уровне не ниже уровня 2020 года, а также увеличить срок предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов до 240 дней (с текущих 180 дней). 

В 2020 году дотации на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов составят 272,4 млрд руб. (согласно сводной бюджетной росписи на 1 сентября). Однако в 2021 году они должны сократиться до 42,8 млрд руб., согласно проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Это означает, что в случае положительного решения по этому вопросу Минфину предстоит изыскать дополнительно около 230 млрд руб. — при прочих равных — на поддержку регионов в 2021 году. 

Автор
Юлия Старостина
При участии
Иван Ткачёв
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