Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК. По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
Подводя итоги 2019 года, эксперты учитывали как завершившиеся, так и объявленные сделки M&A с российским участием. Причем Refinitiv включает в статистику и сделки, где фигурируют иностранные компании с российскими корнями, например крупнейшей сделкой года стало приобретение в январе американской DXC Technology почти за $2 млрд зарегистрированного в Швейцарии ИT-разработчика Luxoft, выделенного из IBS Анатолия Карачинского с партнерами.
Общее снижение рынка зафиксировано, несмотря на рост внутрироссийских M&A, за счет значительного падения стоимости сделок с иностранным участием:
- объем сделок по покупке российских компаний иностранцами (inbound deals) упал на 28%, до $4,4 млрд по сравнению с 2018 годом;
- общая сумма вложений российских инвесторов в иностранные активы (outbound deals) снизилась на 23%, до $890,4 млн;
- небольшое оживление произошло лишь на внутреннем рынке — объем сделок вырос на 10%, до $10,9 млрд;
- больше всего сделок состоялось в промышленности с долей 21% ($3,2 млрд) от общей суммы. Затем следуют ретейл с долей 16%, телекоммуникации — 13%, ТЭК — 12%, ИT-сектор — 10%.