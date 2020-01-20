Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Застой на российском рынке слияний и поглощений привел к наихудшим результатам с 2002 года, подсчитали аналитики Refinitiv. На сделки негативно продолжают влиять санкции, проблемы с инвестклиматом и дисбаланс предложения и спроса

Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК. По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.

Подводя итоги 2019 года, эксперты учитывали как завершившиеся, так и объявленные сделки M&A с российским участием. Причем Refinitiv включает в статистику и сделки, где фигурируют иностранные компании с российскими корнями, например крупнейшей сделкой года стало приобретение в январе американской DXC Technology почти за $2 млрд зарегистрированного в Швейцарии ИT-разработчика Luxoft, выделенного из IBS Анатолия Карачинского с партнерами.

Общее снижение рынка зафиксировано, несмотря на рост внутрироссийских M&A, за счет значительного падения стоимости сделок с иностранным участием: