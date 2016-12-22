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Более 80% российских компаний заявили о готовности продать активы
Экономика, 00:00
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Более 80% российских компаний заявили о готовности продать активы
Большинство опрошенных EY руководителей российских компаний готовы продать рискованные активы. Однако к приобретениям готовы меньше трети инвесторов
Фото: Олег Яковлев / РБК

84% собственников в России готовы отказаться от части активов из-за их неэффективности или каких-либо выявленных рисков. Но спроса на эти активы не хватает: только 32% инвесторов готовы вложиться в новые проекты, следует из результатов очередного глобального опроса «Барометр уверенности компаний» аудиторско-консалтинговой группы EY (опрос есть у РБК).

«Основная активность рынка связана с продажей малого и среднего бизнеса, и на данный момент предложение превышает спрос: только 32% опрошенных планируют приобретения», — сказал партнер EY, руководитель практики консультационных услуг по сделкам в СНГ Алексей Иванов в понедельник, 3 сентября.

Риск прекращения деятельности

Из этих 84% российских респондентов 33% готовы продать экономически неэффективные активы и 51% — те активы, которые связаны с «риском прекращения деятельности». При этом само исследование проводилось минувшей весной и совпало с апрельским раундом американских санкций против крупного российского бизнеса. В опросе приняли участие 60 руководителей российских компаний из 14 секторов экономики.

Главным риском, угрожающим развитию бизнеса, 55% респондентов в России назвали геополитическую напряженность. Также беспокойство вызывают изменение торговой политики, волатильность валютного курса и цифровая трансформация.

Желание собственников отказаться от неликвидных активов закономерно, отмечают эксперты EY. «Кризис ослабил позиции компаний малого и среднего бизнеса, которые страдают от введенных в отношении России ограничений, а также от нестабильности и ужесточения требований регуляторов. При этом государство не оказывает им такую поддержку, как крупному бизнесу», — подчеркивается в тексте исследования.

Объемы высокие, но сделок мало

Объем сделок на рынке слияний и поглощений с участием российских компаний в первом полугодии 2018 года вырос более чем в два раза и достиг рекордных с 2014 года $13,5 млрд, отмечали ранее аналитики Thomson Reuters. При этом число сделок оказалось самым низким за десять лет — всего 499.

Как отмечает EY, сократились прежде всего суммы и число сделок по приобретению иностранными инвесторами российских компаний. По данным Thomson Reuters, приобретение российских активов иностранными компаниями снизилось на 15% в количественном и на 11% в стоимостном выражении. Эксперты EY объясняют тенденцию избытком предложения на рынке и сложностями при оценке инвестиционной привлекательности активов.

Тенденция сокращения числа сделок на рынке слияний и поглощений продолжится, заявил РБК руководитель международно-правового департамента IPT Group Кирилл Валентинов. Спад активности, по его словам, связан с ростом экономических рисков и ухудшением условий кредитования бизнеса. «Основные риски по-прежнему находятся в политической плоскости. Внешние и внутренние факторы порождают невозможность долгосрочного планирования и уверенной оценки перспектив вложений», — пояснил Валентинов.

Высокий показатель по объему сделок на российском рынке M&A в первом полугодии 2018 года был достигнут во многом за счет укрупнения банковских институтов на фоне жесткой политики ЦБ по отзыву лицензий, считает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Наибольший результат был достигнут за счет печального для рынка факта — санации двух крупнейших частных финансовых организаций, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка, переход активов последнего в собственность АСВ был оценен в рекордные $4,25 млрд», — отметил Жарский.

Надежда на фонды прямых инвестиций

При этом большинство опрошенных EY российских руководителей (89%) считают, что число завершенных сделок в 2018 году увеличится. «Принимая во внимание благоприятные изменения, увеличение доходности и доступности кредитов, многие уверены в том, что лучшее еще впереди», — говорит Иванов. Надежды бизнеса на улучшение ситуации связаны с возвращением фондов прямых инвестиций как основных покупателей активов.

В июне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пообещал инвестировать более 7 трлн руб. в инфраструктурные и высокотехнологичные проекты в России. В конце 2017 года фонд создал новую инвестиционную платформу «РФПИ Технологии».

Но Илья Жарский прогнозирует снижение активности на рынке M&A во втором полугодии. «Некоторые сделки в первом полугодии были отложены как раз по причине новых американских санкций, поскольку неизвестно, как поведет себя российская экономика в условиях новых ограничений, участники рынка, скорее, пойдут по пути откладывания стратегических решений, такие риски в условиях экономической неопределенности вряд ли дадут возможность получать хорошие дивиденды», — подчеркнул он. Основными рисками для развития рынка, по его словам, остаются неопределенность в экономике на фоне резкого ослабления рубля, повышение НДС и снижение потребительской активности.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: слияния и поглощения , исследование , прогноз , EY
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