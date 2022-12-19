«Ъ» узнал о попытках «Ростеха» вернуть аванс за непоставленные Airbus

Речь идет о поставке 17 дальнемагистральных широкофюзеляжных А350. Аванс, по данным газеты, составлял $200 млн

Фото: Matthias Balk / Global Look Press

Лизинговая «дочка» госкорпорации «Ростех» — «Авиакапитал Сервис» (АКС) — хочет взыскать с европейской авиастроительной компании Airbus $200 млн аванса за не поставленные из-за санкций самолеты, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий иск, по данным издания, был подан 13 декабря в арбитражный суд Москвы.

Речь идет о поставке 17 дальнемагистральных широкофюзеляжных А350. АКС заключил соответствующий договор в 2015 году и планировал передать лайнеры в лизинг «Аэрофлоту». Ни один самолета так и не был поставлен, указывает газета.

С 2007 года у «Аэрофлота» действовал контракт с Airbus на поставку 22 самолетов А350, и семь он успел получить. Первый был передан от ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания) в марте 2020 года, последний — поступил в феврале 2022 года. В общем сложности авиакомпания собиралась получить 39 лайнеров этой модели, чтобы заместить ими в своем парке Boeing 777.

«Аэрофлот» не сообщал о попытках взыскать переданные авансы и не комментирует возможность подачи иска, пишет издание.

В августе «Азимут» сообщал об остановке контракта на поставки самолетов Airbus. В 2022 году авиакомпания планировала получить четыре таких лайнера. Гендиректор компании Павел Екжанов указывал, что лизингодатель отказывается возвращать аванс за самолеты Airbus, но «Азимут» продолжает попытки вернуть средства.

По данным «Коммерсанта», один Airbus A330 заказывала iFly. Источник в компании сказал, что предоплата составляла «чуть менее $1 млн». Перед введением санкций перевозчик отказался от заказа A3210Neo Smartavia, но вернуть залог, утверждает газета, не удалось.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС запретил поставки в Россию самолетов и запчастей к ним. После этого крупнейшие лизинговые компании начали отзывать самолеты из России. В марте президент Владимир Путин подписал закон о возможности регистрации прав на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний.