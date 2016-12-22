Аналитики АКРА заявили о кризисе ликвидности в Мордовии

АКРА на четыре ступени понизило рейтинг Мордовии из-за нарушения условий реструктуризации бюджетных кредитов. С февраля списания по ним составят 81% доходов региона. В этом случае он будет неспособен обслуживать рыночный долг

Вид на центральную часть города Саранска (Фото: Юлия Честнова / РИА Новости)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) резко понизило рейтинг Мордовии. Как говорится в релизе АКРА, он понижен до уровня B. По рейтинговой шкале агентства это означает, что в регионе низкий уровень кредитоспособности. Он может исполнять долговые обязательства, но «присутствует высокая уязвимость при наличии неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий в Российской Федерации».

Рейтинг понижен сразу на четыре ступени — с мая он находился на уровне BB+ («умеренно низкий уровень»: в краткосрочной перспективе кредитоспособность устойчива, но «присутствует высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических условиях»).

Мордовия допустила нарушение условий программы реструктуризации бюджетных кредитов, о которой Минфин объявил в конце 2017 года. Федеральное казначейство должно было в течение года «бесспорно взыскать с республики бюджетные кредиты на 20,48 млрд руб. (88% собственных доходов республики в 2018 году, по оценке АКРА), исполнив таким образом бюджетную меру принуждения». Но Минфин России частично реструктурировал график списания, и это позволило Мордовии избежать возврата 1 декабря средств, эквивалентных 15% ее собственных доходов (дотации, субвенции и субсидии не учитываются в собственных доходах регионов).

Однако, как оценивает АКРА, с 1 февраля объем списания составит 81% доходов бюджета Мордовии. «Если данные средства будут списаны, то республика будет неспособна исполнять свои обязательства по обслуживанию рыночного долга», — констатируют аналитики.

Выплаты приведут к тому, что Мордовия не сможет исполнять ни социальные, ни иные финансовые обязательства, следует из оценок АКРА. Как следствие, она не выплатит часть долга по обращающимся облигационным выпускам общим объемом 2,4 млрд руб. с погашением в июле и сентябре следующего года. «По мнению АКРА, единственный способ избежать подобного развития событий — к 1 февраля 2019 года (дате очередного списания) продлить срок исполнения бюджетной меры принуждения», — указывают аналитики.

Еще один фактор снижения рейтинга — кризис ликвидности. С сентября этого года Мордовия «объявила 83 закупки кредитных средств на общую сумму 16,5 млрд руб. (уменьшая срок кредита с трех лет до одного года), но не смогла привлечь кредитные средства по причине отсутствия участников отбора».

В Мордовии отсутствуют перспективы снижения долговой нагрузки, указывают аналитики: «По итогам 2018 года долг региона может вырасти на 9%, и в 2019-м проект бюджета не предполагает его ощутимого уменьшения». В 2020 году власти республики собираются снизить долговую нагрузку за счет продажи акций и долей в капиталах предприятий, но в прошлые годы такие планы не выполнялись, отмечает АКРА.

Впрочем, АКРА допускает, что для Мордовии в 2019 году продлят срок выплат — основной кредитор (Минфин России) вновь реструктурирует график списания бюджетных кредитов. Кроме того, республика «сможет привлечь кредитные средства, чтобы преодолеть кризис ликвидности», допускают аналитики.

АКРА поставило рейтинг Мордовии на пересмотр в статусе «негативный» — это означает, что он будет дополнительно понижен в течение 90 дней в случае, если срок исполнения бюджетной меры принуждения не продлят. На нынешнем уровне рейтинг останется, если Мордовии продлят срок выплат на пять лет и окажут ее бюджету «меры экстраординарной поддержки, не учтенные в рамках настоящего пересмотра кредитного рейтинга».