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Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии
Нацпроекты способны обеспечить прорывной рост российской экономики, верит глава ВТБ. В этом он не согласился с позицией главы Сбербанка Германа Грефа
Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters оценил значение нацпроектов для российской экономики. По его мнению, их реализацию можно сравнить с теми методами, которые обеспечили экономический рост США после Великой депрессии 1930-х годов.

Костин признал, что пока темпы реализации нацпроектов не так высоки и они «медленно раскручиваются». «Это особенность российская — медленно запрягаем, потом быстро побежим», — предположил он. По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.

«Мне кажется, это сегодня главный фактор, сравнимый с процессами глобальных экономических изменений в США после периода Великой депрессии. Депрессии у нас, правда, нет, ситуация стабильная, и по клиентам мы видим, что ситуация не ухудшается. Но ускоренное развитие обеспечит именно сочетание частных и крупных государственных инвестиций», — объяснил он.

Деньги на реализацию нацпроектов у России есть, считает Костин, однако есть и угроза — коррупция. «Главное, чтобы их не украли, чтобы все эти деньги были потрачены эффективно», — сказал он.

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Еще одним фактором роста для российской экономики, по мнению главы ВТБ, может стать изменение налоговой политики. Костин выступил за перераспределение налоговой нагрузки и частичное введение гибкой шкалы налогов. Гражданам с доходами ниже прожиточного минимума, считает Костин, можно предоставить льготы по уплате налога. «Это было бы правильно с точки зрения корректировки социального неравенства и в определенном смысле прагматично: люди с низкими доходами потратят высвободившиеся деньги на потребление, повысится спрос, что, в свою очередь, положительно повлияет на экономический рост», — полагает банкир.

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С иной точкой зрения относительно нацпроектов ранее выступал глава Сбербанка Герман Греф. Глава крупнейшего государственного банка счел, что, несмотря на наличие достаточных объемов средств на их реализацию, нацпроекты не смогут стать драйвером экономики. «Нацпроекты не дадут искомого результата из-за недостаточно качественного структурирования. Там нет каких-то гигантских ресурсов — это миф», — заявил он. Герман Греф предположил, что эти средства стоило бы направить на «абсолютно другие цели».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: нацпроекты, Великая депрессия, Андрей Костин, ВТБ
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