Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии

Нацпроекты способны обеспечить прорывной рост российской экономики, верит глава ВТБ. В этом он не согласился с позицией главы Сбербанка Германа Грефа

Андрей Костин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters оценил значение нацпроектов для российской экономики. По его мнению, их реализацию можно сравнить с теми методами, которые обеспечили экономический рост США после Великой депрессии 1930-х годов.

Костин признал, что пока темпы реализации нацпроектов не так высоки и они «медленно раскручиваются». «Это особенность российская — медленно запрягаем, потом быстро побежим», — предположил он. По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.

«Мне кажется, это сегодня главный фактор, сравнимый с процессами глобальных экономических изменений в США после периода Великой депрессии. Депрессии у нас, правда, нет, ситуация стабильная, и по клиентам мы видим, что ситуация не ухудшается. Но ускоренное развитие обеспечит именно сочетание частных и крупных государственных инвестиций», — объяснил он.

Деньги на реализацию нацпроектов у России есть, считает Костин, однако есть и угроза — коррупция. «Главное, чтобы их не украли, чтобы все эти деньги были потрачены эффективно», — сказал он.