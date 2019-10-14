Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности. Об этом глава кабмина сообщил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Видео с заседания опубликовано на канале правительства в YouTube.

Таким образом премьер-министр прокомментировал объяснения губернаторов по поводу неточной статистики причин смертности.

По словам главы государства, настоящие показатели скрывали, указывая в документах другие причины смертности. Цифры подгоняли под нормативные акты, чтобы избежать критики со стороны руководства. В частности, такая ситуация наблюдалась в случае с сердечно-сосудистыми патологиями и онкологическими заболеваниями.

«Это вранье в прямом смысле этого слова», — заявил глава кабинета, заметив, что, если губернаторы продолжат совершать манипуляции со статистикой, им грозят весьма неприятные последствия.