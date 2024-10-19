Экспорт из Китая в Россию в сентябре достиг нового рекорда

Весной этого года наблюдался спад объема поставок на фоне проблем с проведением платежей между странами. Летом экспорт восстановился и к сентябрю достиг рекордных показателей. Импорт из России в Китай при этом падает

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В прошлом месяце китайский экспорт в Россию в денежном выражении составил $11,25 млрд, это новый рекорд, передает со ссылкой на таможенные данные КНР South China Morning Post (SCMP).

Это самый высокий показатель за месяц, отмечает издание. В годовом исчислении рост составил 16,6% — это самый быстрый темп роста в текущем году. В августе он составлял 10,1%, отмечает Reuters.

Однако импорт Китая из России сократился на 9,2% в годовом исчислении; в августе падение было ниже — только на 1,1%.

Товарооборот между странами за девять месяцев этого года увеличился на 2,7% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,28 трлн юаней ($180,3 млрд), указывает Reuters.

В июне-июле также наблюдался рост поставок из Китая в Россию, который последовал после их спада, наблюдавшегося в марте—апреле этого года на фоне проблем с платежами. Тогда юаневый экспорт в Россию снизился почти на 11% в годовом выражении. Это сокращение экспорта из Китая было первым с 2022-го.

Проблемы с платежами у России и Китая наблюдаются с 2022 года на фоне санкций. В декабре прошлого года Вашингтон ужесточил их, дав Минфину США полномочие вводить ограничения против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из России или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК). Президент Владимир Путин говорил, что санкции в отношении третьих стран — участников экономической деятельности нелегитимны и «выходят за рамки здравого смысла». Он оценивал проблемную ситуацию с платежами как наносящую ущерб мировой экономике. По мнению главы государства, решения этих проблем можно найти, они «так или иначе должны поддерживаться на государственном уровне».

В июне на Петербургском экономическом форуме участники по-разному оценивали сроки проведения денежных переводов российского бизнеса в Китай. Старший партнер московского офиса юридической фирмы DHH Юань И говорила, что они стали достигать двух-трех месяцев. Директор по развитию зарубежной сети Российского экспортного центра (РЭЦ) Дмитрий Прохоренко указывал, что в среднем платежи в КНР приходили за одну-три недели.