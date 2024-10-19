«Интерфакс» узнал о планах повысить штрафы за экономические преступления

Штрафы по некоторым преступлениям — уклонение от налогов, преднамеренное банкротство, злоупотребление при эмиссии ценных бумаг и другим — Минюст предложил поднять в четыре-пять раз. Законопроект находится на согласовании

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Минюст разработал законопроект, согласно которому по 36 составам экономических преступлений будут повышены размеры штрафов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства сообщил, что изменения коснутся составов, где ранее были увеличены пороговые значения размерных признаков крупного и особо крупного ущерба. Из-за этого некоторые преступления были декриминализованы и переведены в сферу административной ответственности. Источник добавил, что штрафы по этим статьям не менялись многие годы.

Увеличение штрафов предлагается за:

уклонение от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК) — сейчас штраф составляет от 100 до 300 тыс. руб., после повышения диапазон будет от 500 тыс. до 1,5 млн руб.

преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) — вместо 200-500 тыс. руб. предложено штрафовать на 800 тыс. — 2 млн руб., по ч. 2 этой статье — от 4 млн руб. (сейчас от 3 млн руб.).

злоупотребление при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК) — сейчас штрафы по ней составляют 100-500 тыс. руб., верхний порог хотят повысить до 2 млн руб.

мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба (ч. 5 ст. 159) — сейчас штраф до 300 тыс. руб., может вырасти до 1,5 млн руб.

«В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами государственной власти и организациями», — сказал собеседник агентства.

В декабре 2023-го президент Владимир Путин заявил, что иногда «оторопевает» от сроков осужденным за экономические преступления, и пообещал, что поручит законодателям оценить строгость наказания. Он сказал об этом, отвечая на вопрос о приговоре журналистке Александре Баязитовой, получившей пять лет по обвинению в вымогательстве. В начале октября стало известно, что она обратилась к Путину с просьбой о помиловании.