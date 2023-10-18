Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем до $200 млрд

Путин: товарооборот между Россией и Китаем превысит $200 млрд в 2023 году

По итогам текущего года товарооборот России и Китая превысит $200 млрд, заявил президент Владимир Путин на переговорах с китайской делегацией во главе с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Вы упомянули о нашей планке, о нашей задаче — достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Если посмотреть год к году — мы вчера вечером проанализировали, — от сегодняшнего дня год назад 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка тоже точно будет преодолена», — сказал Путин.

Товарооборот России и Китая по итогам прошлого года достиг $190 млрд, увеличившись на 29% по сравнению с 2021-м. Это самый значительный рост среди основных торговых партнеров Пекина. Китайский экспорт товаров в Россию вырос на 12,8%, до $76,1 млрд, а импорт — на 43,4%, до $114,1 млрд.

В прошлом году Китай, в частности, увеличил поставки в Россию грузовых автомобилей, экскаваторов и погрузчиков, резиновых шин, насосов и компрессоров (включая турбокомпрессоры для автомобильных двигателей), кранов, задвижек, клапанов и вентилей. Та, в свою очередь, нарастила поставки сырой нефти.

По данным Главного таможенного управления КНР, за восемь месяцев этого года товарооборот между двумя странами вырос на 32% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил $155,1 млрд. Экспорт из Китая вырос на 63,2%, до $71,8 млрд. Из России туда завезли товары на $83,3 млрд, рост составил 13,3%.