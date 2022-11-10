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Эксперты оценили потери от санкций для 20 отраслей несырьевого экспорта

Санкции сокращают объем ключевого несырьевого экспорта из России на 19%, но к 2030 году основную его часть удастся перенаправить на другие рынки, оценили «Технологии доверия». Каковы перспективы в разных отраслях — в материале РБК
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Прямые потери 20 ключевых российских отраслей от санкций, затрагивающих несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), в 2022 году составят $25,7 млрд, или 19% относительно объемов 2021 года. Об этом говорится в презентации «Технологий доверия» (бывшая PwC в России), с которой ознакомился РБК. Около 80% этой суммы придется на экспорт в Евросоюз, 11% — на поставки на Украину и 10% — в Великобританию.

Оценки консультантов близки к ожиданиям правительства. «Если говорить в цифрах, то поставки несырьевого энергетического экспорта сократились более чем на 13%, и мы считаем, что по году сокращение составит порядка 17%», — заявлял в августе первый вице-премьер Андрей Белоусов. В 2021 году Россия установила рекорд по стоимостному объему ННЭ, который составил $193 млрд.

Презентация была подготовлена по заказу Счетной палаты, сообщил источник РБК, знакомый с ситуацией. Счетная палата в настоящее время проводит аналитическое мероприятие по теме экспорта. В рамках этой работы изучаются различные исследования, в том числе компании «Технологии доверия», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Куда перенаправят несырьевой экспорт

Топ-20 отраслей к 2030 году смогут перенаправить на другие рынки значительную часть утерянных из-за санкций поставок — 14% ($18,4 млрд) от объема 2021 года, говорится в презентации. По всем отраслям доля замещения будет ниже и составит чуть более 10% ($20 млрд).

Значительный объем выпадающих доходов ННЭ перераспределится на рынки стран СНГ, Ближнего Востока (Турция, Иран), где существуют налаженные взаимоотношения, полагают авторы исследования. В страны Азии и Латинской Америки будут перенаправлены потоки по отдельным товарным группам: удобрения — в Бразилию, металлургическая продукция — в Китай, Индию, Вьетнам.

Однако для восстановления поставок должно быть выполнено несколько условий, говорится в презентации. А именно:

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  • Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

Необходимо развивать транспортные узлы внутри России и софинансировать строительство дорожной инфраструктуры для расширения «узких мест» в других странах, считают консультанты. Так, экспорту в Китай будет способствовать развитие наземных коридоров через Забайкальск, Казахстан, Монголию, а также морских коридоров и портов Владивостока. Торговлю с Турцией упростит расширение портовой инфраструктуры в черноморском бассейне (порты Новороссийска), а торговлю с Индией — развитие транскаспийского коридора.

  • Создание нового механизма деловых расчетов

Для обеспечения стабильности финансовых операций целесообразно подключить кредитные организации из дружественных стран к Системе передачи финансовых сообщений Банка России (российскому аналогу системы SWIFT, от которой из-за санкций отключены многие российские банки), создать новый финансовый институт, который стал бы гарантом проведения расчетов, а также расширить перечень прямых валютных пар. Обеспечение финансовой стабильности операций должно стать ключевым направлением господдержки и по мнению бизнеса, указывают авторы исследования.

  • Содействие в выходе на новые экспортные рынки

Бизнесу необходимо оказывать помощь с открытием представительств, сертификацией продукции, поиском партнеров и продвижением продукции на рынках Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, говорится в презентации.

Как поведут себя разные отрасли

Объем ННЭ по топ-20 ключевых отраслей обрабатывающей промышленности к 2030 году практически восстановится к уровню 2021 года, отмечается в презентации. Однако динамика будет разниться в зависимости от конкретной отрасли.

Так, по оценкам «Технологий доверия», экспорт металлургической продукции к 2030 году составит $54,9 млрд (в 2021 году было $57 млрд). С учетом ожиданий оживления мировой экономики после кризиса 2023–2024 годов есть все основания полагать, что спрос на металлургическую и химическую продукцию в мире восстановится, говорит управляющий директор, руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Далеко не все производители в мире и особенно в ЕС смогут пережить период низких цен на эту продукцию на фоне высоких цен на энергоносители. В Азии ситуация будет менее критичной, но даже там не исключено, что отдельные производители будут вынуждены закрывать часть мощностей, указывает он. Это создает потенциал неудовлетворенного спроса на соответствующую продукцию из России. Поэтому прогнозы восстановления экспорта, представленные «Технологиями доверия», могут оказаться даже избыточно консервативными, и фактически будет рост на 10–15% относительно уровней 2021 года, заключает аналитик.

Поставки пищевой продукции к 2030 году, по прогнозам аналитиков, увеличатся на 16%. Рост покажут три основные группы: рыбная продукция, жиры и масла (растительного и животного происхождения и продукты их расщепления), а также мясо и пищевые мясные субпродукты. Однако рыбный экспорт (мороженая рыба, ракообразные и рыбное филе), согласно прогнозу, к 2030 году не догонит уровень 2021-го. Если в 2021 году Россия поставила за рубеж рыбной продукции на $5,9 млрд, то к 2030 году экспорт восстановится только до $5,8 млрд. Ключевым рынком сбыта рыбы станут страны Азии: к 2030 году поставки туда вырастут на 25%.

С прогнозом «Технологий доверия» по рыбной отрасли не согласен президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Прирост поставок в Азию на 25% не компенсирует указанное аналитиками снижение экспорта в Европу и США на 60 и 100% соответственно — «в таком случае экспорт просядет до показателей $4,5 млрд», считает он. По мнению Зверева, в концепции аналитиков не представлены реальные способы сохранения высокой экспортной выручки.

Что касается мяса, то «Технологии доверия» прогнозируют рост его экспорта с $1,2 млрд в 2021 году до $1,8 млрд в 2030-м. Поставки за рубеж могут увеличиться еще значительнее, оптимистичен глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. Потребность в мировой торговле мясом растет из-за прироста населения, его производство в мире стагнирует: не у всех стран есть необходимые площади для пастбищ, а в Европе производство падает из-за сокращения выбросов углекислого газа и ухода фермеров с рынка. У России благодаря климату, достаточным площадям и водным ресурсам есть преимущество, отмечает эксперт.

Поставки продукции машиностроения к 2030 году увеличатся на 1% относительно 2021-го и составят $24,2 млрд, говорится в презентации, причем рост будет наблюдаться по всем основным отраслевым группам. Так, благодаря высокой зависимости мировой ядерной энергетики от отдельных российских комплектующих поставки ядерных реакторов и котлов увеличатся до $11 млрд в 2030 году с $10,9 млрд в 2021-м, а конкурентное соотношение цена/качество российской продукции машиностроения позволит поставкам электрического оборудования и наземного транспорта достичь отметок $6,3 и $4 млрд соответственно против $6,2 и $3,8 млрд.

Барьерами для развития экспортного машиностроения в настоящее время являются высокая зависимость от импортных компонентов в автомобильном секторе, сильная зависимость от иностранного программного обеспечения, дефицит государственного финансирования НИОКР, отмечается в презентации.

Отраслями, в которых объемы экспорта сократятся, станут химическая промышленность и деревообработка, прогнозируют «Технологии доверия». Поставки химической промышленности в 2030 году составят $23,2 млрд против $25,2 млрд в 2021-м (спад на 8%), а деревообрабатывающей — $13,8 млрд против $15,3 млрд соответственно (спад на 10%).

К химической продукции аналитики относят удобрения, пластмассы и изделия из них, а также органические химические соединения и фармацевтическую продукцию. Россия является одним из крупнейших производителей и экспортеров удобрений, и большая их часть выведена из-под санкций недружественных стран. В итоге экспорт удобрений к 2030 году вырастет на 3,2%, до $12,9 млрд. Экспорт пластмасс и изделий к ним восстановится лишь частично (на 87%, до $5,4 млрд), а органических химических соединений сократится почти вдвое, с $4 млрд до $2,3 млрд, оценивают консультанты.

К основной продукции деревообработки относятся древесина и древесный уголь, бумага и картон, а также масса из древесины. Наибольший спад продемонстрирует экспорт первой категории товаров: с $10,8 млрд в 2021 году он снизится до $9,4 млрд в 2030-м. Ранее органы добровольной международной лесной сертификации FSC и PEFC объявили о приостановке действий торговых сертификатов для российской продукции, напомнили консультанты.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Елена Сухорукова Елена Сухорукова
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