Живее всех живых: почему несырьевой экспорт России останется актуальным

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У России есть свои уникальные разработки, которые могут не только обеспечить технологический суверенитет страны, но и быть востребованными за рубежом. Господдержка помогает инновационным компаниям выводить свои изобретения на экспортные рынки — и на них есть спрос. Торговое сотрудничество с иностранными партнерами развивается благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», который призван увеличить поставки несырьевых товаров из России за рубеж на 70% к 2030 году.

За последние годы российская экономика столкнулась с рядом серьезных вызовов. Первым потрясением стала пандемия коронавируса, которая оказала значительное влияние на бизнес и торговлю по всему миру. Не менее существенно в этом году на международное сотрудничество повлияли западные санкции.

«Первоочередные меры, принятые в связи с эпидемией, касались в том числе сферы коммуникаций и транспорта, — напоминает гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина. — Коронавирусный кризис ударил по всем звеньям цепи экспорта: сжался и видоизменился рынок конечных потребителей, изменилось финансовое состояние иностранных покупателей российской продукции, изменились требования к поставкам и транспортировке». Соответственно, экспортерам пришлось столкнуться со сложностями в логистике, коммуникациях, изменении структуры поставок и оформлении нужных документов, говорит Никишина. По ее словам, все затруднения в той или иной степени сохранялись до конца 2022 года.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» курирует Минпромторг России. В рамках инициативы финансируется участие в международных выставках и деловых миссиях. Компаниям помогают при сертификации и лицензировании продукции. Для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка, изучения спроса на продукцию отечественные производители и поставщики могут обратиться в региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом. Российский экспортный центр — оператор национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и главный помощник отечественных компаний на международном рынке. Поддержку может получить любое предприятие, которое занимается или планирует заняться экспортом несырьевых неэнергетических товаров, вне зависимости от размера и местоположения компании. В Группу «Российского экспортного центра» входят сам РЭЦ, Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), экспортно-импортный банк Росэксимбанк и «Школа экспорта». Поэтому работа возможна с экспортерами любого профиля на различных этапах экспортного цикла — от идеи до получения оплаты за поставленные на экспорт товары и услуги. Флагманский проект РЭЦ — цифровая платформа «Мой экспорт», которая работает по принципу «одного окна»: экспортеры могут в онлайн-режиме получить доступ к государственным и иным услугам из одной точки. Принцип работы похож на «Госуслуги», только предназначен для экспортеров. «Мой экспорт» позволяет без лишней бюрократии, бумаг и временных затрат получить меры поддержки от более чем 20 ведомств, а также от партнеров.

Реальность и перспективы российского несырьевого экспорта

В 2022 году РЭЦ продолжает активно проводить международные мероприятия, запланировано и проведено несколько десятков выставок и миссий в 20 странах, рассказала гендиректор центра Вероника Никишина. Он помогает российским компаниям быстрее ориентироваться в текущих условиях и оказывает поддержку в поиске новых альтернативных рынков для экспорта — сейчас это страны ЕАЭС, Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Сегодня интерес к российской продукции очень высокий, говорит Никишина. Это видно по итогам международных выставок и бизнес-миссий. Российские экспортеры могут предложить рынку товары, оптимальные по соотношению цена/качество, считает она. Закрепить статус отечественных производителей как надежных поставщиков высококачественной продукции поможет программа «Сделано в России».

На российскую агропродукцию есть спрос и на Ближнем Востоке, и в СНГ, и в Азии, и в Африке, и во многих других государствах. Интерес зарубежные партнеры проявляют и к российским высоким технологиям, в частности, в сфере альтернативной энергетики, «умных» городов, медицины, разнообразному оборудованию.

«Продукция Made in Russia — это то, чем можно и нужно гордиться», — подчеркивает гендиректор РЭЦ.

Как устроена поддержка экспорта

Один из участников проекта — петербургская компания «Яблочков», разработчик и производитель зарядных станций для электротранспорта. Она представлена на рынке с 2017 года. Быстрые и ультрабыстрые зарядные станции компании мощностью до 320 кВт, способные зарядить электромобиль за 15 минут, установлены в нескольких регионах России. ЭЗС для электромобилей в основном расположены на загородных трассах. Станции для электробусов обеспечивают бесперебойную работу городской транспортной инфраструктуры.

Заказчики компании — крупные игроки топливно-энергетического комплекса, федеральные сетевые компании, операторы сетей зарядных станций. В портфеле «Яблочкова» есть успешный экспортный кейс в Белоруссию: 27 ультрабыстрых зарядных станций (120–180 кВт) для крупнейшей коммерческой сети ЭЗС. Опыт этой страны по строительству целой сети ЭЗС сейчас является передовым на территории евразийского экономического пространства.

Компания пока еще довольно молодой участник господдержки по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В 2021 и 2022 годах «Яблочков» был представлен на крупнейшей международной выставке WETEX, которая организована Дубайским управлением электроэнергетики и водных ресурсов (DEWA). Продукты были презентованы в рамках общенационального стенда Российского экспортного центра «Сделано в России».

Как рассказали в компании, со стороны РЭЦ были организованы бизнес-встречи, переговоры с представителями DEWA и других государственных организаций, отвечающих за развитие электротранспорта и зарядной инфраструктуры в ОАЭ. РЭЦ «под ключ» обеспечил транспортировку, доставку выставочных экспонатов, что снимает головную боль относительно логистики, разрешений на перевозку технологического оборудования.

«Мы высоко оцениваем поддержку, которую РЭЦ оказывает в продвижении продукции на зарубежные рынки, — говорит гендиректор «Яблочкова» Алексей Моторенко. — Нам как производителям «железа», крупного энергетического оборудования достаточно тяжело проводить маркетинговые исследования, это весьма специфическая область, и требуется иметь обширное количество связей на рынке каждой отдельной юрисдикции или макрорегиона, чтобы оценить конкурентов, понимать правила игры, локальное законодательство».

По словам Моторенко, РЭЦ закрыл эти вопросы, помог консультациями экспертов с местных рынков, которые знают специфику взаимодействия с игроками энергетической отрасли. Также представителей компании познакомили с большим количеством потенциальных покупателей, партнеров.

При поддержке РЭЦ крымский производитель электротранспорта «Эльтавр» принял участие в выставке «Сделано в России».

«Мероприятие помогло нам стать гораздо более заметными для потенциальных партнеров за рубежом и провести по итогам выставки ряд переговоров», — рассказал управляющий партнер НПП «Эльтавр» Алексей Коршунов. В частности, по его словам, интерес к отечественной разработке проявили такие страны, как Египет, Израиль, Турция, Узбекистан, Арабские Эмираты, а также некоторые африканские государства и страны Латинской Америки.

По итогам переговоров «Эльтавр» направил потенциальным партнерам предложения, сейчас они рассматриваются. В компании уточняют, что в настоящее время речь в первую очередь идет не о поставках готовой продукции, а о производстве на территории других стран. Поскольку «Эльтавр» собирает свои электробусы из серийных отечественных запчастей, прорабатывается экономическая и техническая возможность организовать производство за рубежом по франшизе из локальных комплектующих.

«По итогам мероприятия можно резюмировать, что интерес к нашей продукции за рубежом есть», — заключил Коршунов.

Работа в новой реальности

В новой экономической реальности значимость экспорта стала еще выше, ведь экспорт — это драйвер экономического развития, залог стабильности и процветания, отметила гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

«Переориентация с Запада на Восток — дело небыстрое, но мы и раньше уделяли большое внимание развитию торговых отношений со странами Ближнего Востока, Азии и других государств», — рассказала она. В 2022 году работа в этом направлении усилена, экспортерам предложили один из самых эффективных в сложившейся ситуации инструментов — выставки и бизнес-миссии в приоритетных для России странах, поделилась гендиректор РЭЦ.

Субсидирование выставочной деятельности — мощный стимул для развития экспорта, считает Моторенко из «Яблочкова». Конечно, эффективность этой меры поддержки сильно зависит от вида деятельности предприятия, но компании с тяжелым, крупногабаритным оборудованием крайне затруднительно принимать участие в большом количестве выставок за рубежом с финансовой точки зрения, пояснил он.

«То, что оплачивается стенд, а качество стендов РЭЦ мы считаем крайне высоким, и оплачивается логистика, что для нас составляет 90% затрат на выставку, — это очень круто, — говорит Моторенко. — Мы планируем продолжить участвовать в программах поддержки экспорта, и это, на мой взгляд, самый главный индикатор их востребованности со стороны бизнеса».

Подать заявку на участие в выставке, а также компенсировать расходы можно онлайн на цифровой платформе «Мой экспорт», уточняют в РЭЦ. Там же указан список мероприятий.

Как отметили в компании «Яблочков», в рамках системы «единого окна» компания может воспользоваться самыми разными мерами поддержки:

аналитикой целевых рынков,

консультациями экспертов,

помощью в сертификации продукции на новых рынках,

софинансированием маркетинговых мероприятий (выставок, форумов, деловых миссий, создание рекламных материалов),

сервисом таможенного декларирования,

обучением,

информационным сопровождением на новых рынках.

В «Яблочкове» называют самым эффективным вариантом для начала работы софинансирование участия в международных выставках. Это позволяет не просто презентовать продукт, познакомиться с рынком, но и получить мгновенную обратную связь и измерить интерес потенциальных заказчиков в этом регионе.

С 2022 года РЭЦ стал самостоятельно, без привлечения сторонних компаний, готовить деловую программу мероприятий, в частности часть, которая касается поиска и подбора релевантных зарубежных контрагентов, организации деловых встреч.

«Я убеждена, что применяемые нами при подготовке и планировании мероприятия индивидуальный подход к каждой российской компании с последующим ее экспортным сопровождением не только позволит нашим экспортерам расширить географию экспортных поставок, но и увеличит номенклатуру экспортируемой за границу продукции», — подчеркивает гендиректор РЭЦ Вероника Никишина.

Российский экспортный центр разработал сразу несколько инструментов, которые помогают компаниям переориентировать свои поставки и найти новых партнеров, в том числе на Востоке и в странах АТР. Это не только упомянутые выставки и бизнес-миссии, но и аналитические отчеты, международные консультации, помощь в логистике и многое другое, поделилась Никишина.

На фоне роста интереса к российской агропродукции за границей расширена сеть шоу-румов за рубежом, где можно посмотреть, потрогать и попробовать на вкус продукты. Сейчас зарубежные демонстрационно-дегустационные павильоны АПК работают в Китае, Египте, Вьетнаме и ОАЭ, до конца года они откроются в Турции и Саудовской Аравии. В настоящий момент в них размещено почти 100 уникальных резидентов, а количество размещенных товарных позиций превышает 2 000.

Почему экспорт из России не потерял и не потеряет актуальности

«Яблочков» рассчитывает увеличить выручку на 300% в течение десяти лет за счет развития экспортного направления. В компании планируют достичь доли экспорта не менее 50% в общей структуре выручки на горизонте трех лет.

Рынок электромобилей и зарядной инфраструктуры растет ежегодно на 40–60% во всем мире, заметили в компании. Продукты «Яблочкова» конкурентоспособны не только на российском рынке, но и за рубежом, благодаря высокому уровню разработки, техническим характеристикам, качеству и в то же время стоимости в среднем на 30% меньше западных производителей. «Недавно отправили несколько станций в качестве пилотных проектов в европейские страны, они проходят тестирования», — рассказали в компании. Перспективными регионами для экспорта зарядных станций в «Яблочков» считают страны Ближнего Востока, Индии, СНГ, Латинской Америки.

«Эльтавр» только начинает развивать экспортное направление. Перспективными для себя рынками в компании считают жаркие страны, поскольку их электробусы открытые, а электротранспорт в целом лучше работает в тепле.

Несырьевой экспорт — это важная часть российской экономики, которая лежит в основе экономического суверенитета страны. По данным РЭЦ, он составляет 11% ВВП России. Для сравнения, это почти в два раза выше, чем в США (6%) и больше, чем в Великобритании (10%).

Развитие экспорта влияет на всю экономику в целом, благодаря увеличению налоговых поступлений в бюджет и созданию новых рабочих мест. Поэтому повышение конкурентоспособности российских товаров и рост несырьевого экспорта — фокус национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

«В прошлом году несырьевой экспорт вырос на 36,2% и достиг $192,2 млрд — это абсолютный рекорд. Нам есть, чем гордиться, но и есть, куда расти», — заключила Никишина.