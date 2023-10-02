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На нарушение каких трудовых прав в России жалуются женщины. Инфографика

До 35% женщин столкнулись с нарушением трудовых прав в России

Дополнительные неоплачиваемые обязанности, график отпусков и более строгие требования к внешнему виду стали основными пунктами, когда нарушаются трудовые права женщин. Это следует из доклада «Женщины в профсоюзах: документы, социология, практика» (есть в распоряжении РБК), подготовленного Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР). При этом с нарушениями сталкиваются до 35% женщин, говорится в данных организации.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Светлана Прохорова
трудовые права женщины нарушения
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