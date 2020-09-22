На Украине сообщили о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

Компания «Газпром» заказала дополнительные мощности для транзита природного газа через территорию Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте компании «Нафтогаз Украины».

«ОАО «Газпром» (Россия) требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа украинской ГТС в Европу в октябре. НАК «Нафтогаз Украины» сегодня получил дополнительные мощности на межгосударственных соединениях», — сообщает «Нафтогаз».

В компании отметили, что «Газпром» оплатит услуги по организации транзита дополнительно к основному транзитному договору.

В сообщении не уточняется объем дополнительных мощностей, которые будут предоставлены российской стороне для транзита газа.