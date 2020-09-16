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Экономика ,  
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Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев ожидает, что «Газпром» заплатит около $2 млрд за транзит газа в 2020 году. Об этом он сказал в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Я думаю, что в этом году цифра будет близкой к $2 млрд», — сказал Коболев.

Транзит газа по принципу «качай или плати» позволяет получать гарантированный доход за оказание этой услуги, отметил он.

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Новый контракт на транзит газа между Россией и Украиной был заключен в конце 2019 года, он рассчитан на пять лет, до конца 2024 года.

В январе РБК сообщал, что транзит российского газа через Украину будет стоить $31,72 за 1 тыс. куб. м с учетом всех налогов и сборов. Общий объем транзита газа на ближайшие пять лет составит 225 млрд куб. м. Таким образом, «Нафтогаз» сможет заработать не менее $7,13 млрд.

Теги: Нафтогаз Украины, газ, транзит
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