Глава «Нафтогаза» назвал стоимость транзита газа из России

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев ожидает, что «Газпром» заплатит около $2 млрд за транзит газа в 2020 году. Об этом он сказал в интервью журналистке Янине Соколовой, опубликованном на ее YouTube-канале.

«Я думаю, что в этом году цифра будет близкой к $2 млрд», — сказал Коболев.

Транзит газа по принципу «качай или плати» позволяет получать гарантированный доход за оказание этой услуги, отметил он.

Новый контракт на транзит газа между Россией и Украиной был заключен в конце 2019 года, он рассчитан на пять лет, до конца 2024 года.