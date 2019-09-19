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Экономика ,  
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Кабмин заложил профицит федерального бюджета на ближайшие три года
Доходы бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн руб., в 2021 году — 21,2 трлн руб., а в 2022 — 22 трлн. руб. Основной статьей расходов будут социальная сфера, образование и здравоохранение
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Reuters)

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020–2022 годы с сохранением профицита бюджета на протяжении всей трехлетки, сообщила пресс-служба правительства.

«По основным вопросам бюджета решение принято с обязательством доработать в течение десяти дней», — добавили в пресс-службе кабинета министров.

Три года профицита

«Бюджет на следующие три года будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

Профицит федерального бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП, а в дальнейшем он будет сокращаться и составит
в 2021 году — 0,5% ВВП, в 2022 году — 0,2% ВВП, сообщили РБК в Минфине. При этом ожидается, что ненефтегазовый дефицит бюджета будет стабильным на протяжении всей трехлетки и составит 5,8–5,9% ВВП.

Экономика
Медведев сообщил о целях нового трехлетнего бюджета России

Согласно одобренному правительством проекту доходы федерального бюджета составят в 2020 году 20,4 трлн руб. (18% ВВП), уточнили в Минфине. В 2021 году они возрастут до 21,2 трлн руб. (17,7% ВВП) и до 22 трлн руб. в 2022 году (17,2% ВВП).

Правительство утвердило расходы федерального бюджета в 2020 году в объеме 19,5 трлн руб., или 17,3% ВВП, что на 0,5 п.п. выше, чем в 2019 году. В 2021 году ожидается, что расходы составят 20,6 трлн руб., в 2022 году — 21,8 трлн руб.

Основной статьей бюджетных расходов останется социальная сфера, а также образование и здравоохранение, подчеркнул Медведев. Со следующего года правительство возвращает индексацию материнского капитала: в 2020 году его размер превысит 466 тыс. руб, для чего в бюджете зарезервировано 316 млрд руб.

Внешние займы в евро и юанях

В проект бюджета закладывается программа внешних займов на сумму, эквивалентную $3 млрд ежегодно в течение всей трехлетки, отметили в Минфине. При этом во внешних заимствованиях Минфин будет ориентироваться на резервные валюты внедолларовой зоны — на евро и юани.

Чистое привлечение России на внутреннем рынке заимствований в 2020 году составит 1,7 трлн руб., в 2021 году объем чистых внутренних заимствований ожидается 1,55 трлн руб., в 2022 году — 1,8 трлн руб.

Объем внутренних валовых
заимствований в 2020 году составит 2,3 трлн руб., в 2021 год — 2,5 трлн руб., в 2022 году — 3 трлн. руб.

Ликвидный ФНБ достигнет 8,5% ВВП

В проекте бюджета на ближайшие три года сохраняется механизм бюджетного правила. В 2020 году все нефтегазовые доходы бюджета, полученные от продажи нефти дороже $42,4 за баррель, будут направляться в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Дополнительные нефтегазовые доходы в следующем году ожидаются в объеме 2,3 трлн руб., уточнили в Минфине.

Правительство сможет начать инвестировать накопленные в ФНБ резервные средства, после того как ликвидная часть фонда преодолеет планку в 7% ВВП. Минфин ожидает, что это произойдет в середине 2020 года, после того как в ФНБ будут зачислены нефтяные сверхдоходы за 2019 год. По прогнозам министерства, ликвидная часть ФНБ возрастет в 2020 году до 8,5% ВВП, сообщили в ведомстве. Инвестирование средств ФНБ может начаться со второго полугодия следующего года, уточнил РБК собеседник в аппарате правительства.

Экономика
Правительство согласовало принципы инвестирования средств ФНБ

Правительство достигло договоренности о принципах инвестирования накопленных в ФНБ нефтегазовых доходов, говорил ранее Силуанов. Деньги будут вложены в крупные нефтегазовые проекты внутри страны. Речь, в частности, может идти о газохимическом проекте «Газпрома» и Артема Оболенского, экс-партнера Аркадия Ротенберга, в Усть-Луге и проекте НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2». Кроме того, за счет ФНБ будут предоставлены кредиты зарубежным покупателям российского экспорта.

Автор: Юлия Старостина
Теги: бюджет, Правительство, Минфин
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