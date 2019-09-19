Кабмин заложил профицит федерального бюджета на ближайшие три года

Кабмин заложил профицит федерального бюджета на ближайшие три года

Доходы бюджета в 2020 году составят 20,4 трлн руб., в 2021 году — 21,2 трлн руб., а в 2022 — 22 трлн. руб. Основной статьей расходов будут социальная сфера, образование и здравоохранение

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / Reuters)

Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020–2022 годы с сохранением профицита бюджета на протяжении всей трехлетки, сообщила пресс-служба правительства.

«По основным вопросам бюджета решение принято с обязательством доработать в течение десяти дней», — добавили в пресс-службе кабинета министров.

Три года профицита

«Бюджет на следующие три года будет не просто сбалансированным. Мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет», — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

Профицит федерального бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП, а в дальнейшем он будет сокращаться и составит

в 2021 году — 0,5% ВВП, в 2022 году — 0,2% ВВП, сообщили РБК в Минфине. При этом ожидается, что ненефтегазовый дефицит бюджета будет стабильным на протяжении всей трехлетки и составит 5,8–5,9% ВВП.