ОЭCР ухудшила прогноз по росту экономики России

По прогнозу организации, в текущем году российская экономика вырастет всего на 0,9%, а в 2020-м — на 1,6%. ОЭСР также пересмотрела прогноз по росту мирового ВВП

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Российскую экономику ждет снижение темпов роста, следует из сентябрьского доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По данным организации, прирост ВВП России в 2019 году составит 0,9%, а в 2020-м — 1,6%.

Свой прежний прогноз ОСЭР понизила на 0,5 п.п. В мае организация ожидала, что прирост ВВП России в 2019 и 2020 годах составит 1,4 и 2,1% соответственно.

По данным ОСЭР, рост мирового ВВП в 2019 году составит 2,9%, а в 2020-м — 3%. В майском прогнозе организация ожидала, что мировая экономика вырастет на 3,2 и 3,4% соответственно.

Рост ВВП России в 2018 году организация оценила в 2,3%. Такую же оценку ранее давал Росстат.

Согласно предварительной оценке Росстата, представленной в августе, во втором квартале 2019 года российская экономика выросла на 0,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Рост экономики за первое полугодие текущего года составил 0,7%.