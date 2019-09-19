Россия отказалась передавать Британии финансовую информацию в авторежиме

ФНС после отказа Великобритании от автообмена тоже прекращает передавать ей информацию в этом режиме. Россияне со счетами в Британии не смогут использовать льготы, которые предусмотрены для стран — участниц автообмена с 2020 года

Федеральная налоговая служба (ФНС) обновит перечень стран, с которыми Россия осуществляет автоматический обмен финансовой информацией в рамках многостороннего соглашения под эгидой ОЭСР. Из перечня исчезли Великобритания, а также ее «отдельные административные единицы» — острова Мэн, Гернси и Джерси.

Решение налоговиков означает, что Россия не будет передавать Великобритании информацию о финансовых счетах британских подданных в российских банках, управляющих компаниях, брокерах и депозитариях по единому международному стандарту (CRS).

Предполагается, что соответствующий приказ ведомства вступит в силу с 2020 года. Проект документа был опубликован в четверг.

Это решение принято в ответ на решение британской стороны: в марте 2019 года стало известно, что Соединенное Королевство без объяснения причин исключило Российскую Федерацию из списка стран для автоматического обмена финансовой информацией в 2019 году (за 2018 отчетный год).

Позднее налоговая служба Великобритании заявила РБК, что не может раскрыть причины прекращения автообмена информацией с Россией, поскольку это нанесло бы ущерб международным отношениям Соединенного Королевства. Эксперты тогда предположили, что решение британцев может быть связано с конкуренцией за российские капиталы — для тех клиентов, которые в силу разных причин не хотели бы раскрывать информацию о своих счетах российским налоговикам, отказ Великобритании от автообмена может повысить привлекательность этой юрисдикции в плане хранения там средств. По данным экспертов, Великобритания входит в тройку самых популярных юрисдикций, где россияне держат счета (по количеству открытых счетов).