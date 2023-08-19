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Великобритания попросила Россию вернуться к налоговым соглашениям

Великобритании попросила Россию соблюдать конвенцию об избежании двойных налогов

Власти Великобритании призвали Россию отменить приостановку участия в Соглашении об избежании двойного налогообложения (СИДН), которую Лондон продолжает соблюдать. Об этом говорится в заявлении британского Управления по налогам и таможенным пошлинам.

«Россия приостановила действие практически всех положений британо-российской конвенции, включая режим дивидендов, процентов, роялти, прироста капитала, прибыли от бизнеса, дохода от занятости и пенсий, а также защиту от дискриминации. <...> Великобритания попросила Россию отменить приостановку», — утверждается в публикации на сайте британского правительства.

В заявлении подчеркивается, что Великобритания продолжает соблюдать условия договоров, хотя положения конвенции не допускают одностороннего действия.

8 августа президент Владимир Путин подписал указ о приостановке действия отдельных положений соглашений об избежании двойного налогообложения с 38 странами. В их число попала и Великобритания. В документе говорится, что Москве необходимо принять безотлагательные меры «в связи с совершением рядом иностранных государств недружественный действий» в отношении России.

Действие СИДН позволяет юридическим и физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами одной страны, но получающим доход в другой, уплачивать налог с него лишь в одной стране либо в обеих, но по сниженной ставке.

Норма об устранении двойного налогообложения дает право зачета налога, уплаченного в другом государстве, против российского, заявила РБК партнер «Б1» Марина Белякова.

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«Российская организация получает доход от источника в другом государстве — например, налогоплательщик из недружественной страны платит в Россию проценты. Допустим, в том государстве удерживается налог в отношении процентов — 10%. В Россию приходит доход, к которому применяется ставка 20% (налог на прибыль). Возникает вопрос, можно ли зачесть уже уплаченные 10% при расчете налога. Норма об устранении двойного налогообложения гласит, что можно», — отметила Белякова.

Теги
Великобритания Россия двойное налогообложение
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