Перепись показала рост числа одиночек в России

Более 40% домохозяйств в России состоят из одного человека, а их доля выросла вдвое за 20 лет, показала перепись. По этому показателю Россия догнала европейские страны. Среди причин роста числа одиночек — позднее вступление в брак

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Последняя Всероссийская перепись населения, проводившаяся в 2021 году, выявила 27,6 млн домохозяйств, состоящих из одного человека. Такой состав домохозяйств занял самую крупную долю среди всех видов, а именно 41,8% из 66,1 млн, следует из ее данных. С начала века доля одиночек выросла почти вдвое — с 22,3% в 2002 году. Результаты переписей в России проанализировали эксперты Института социально-экономических проблем народонаселения им. Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН Лидия Прокофьева и Ирина Корчагина в статье для свежего номера журнала «Демографическое обозрение» (ее изучил РБК).

Преобладание одиночек в составе домохозяйств зафиксировано впервые за всю историю переписей населения в Российской Федерации. По итогам прошлой переписи в 2010 году одиноко проживали 14 млн россиян из 54,6 млн домохозяйств, но больше всего было семей, состоящих из двух человек, — 15,6 млн, или 28,5%.

В целом по итогам последней Всероссийской переписи населения две трети домохозяйств состояли из одного или двух человек. Полных семей с детьми в России лишь пятая часть (20,7%) из всех домохозяйств, замечают авторы статьи.

Причину заметного роста числа одиноко проживающих граждан авторы статьи видят в более активной сепарации молодежи, еще не создавшей свои семьи, из родительских семей. Это подтверждается и тем фактом, что впервые большинство одиночек составили люди трудоспособного возраста, а не пенсионеры. Впрочем, авторы статьи сомневаются в достоверности данных последней переписи и в том, что за последние годы могло произойти такое резкое обособление людей. Росстат в комментарии для РБК с этим не согласился.

Методология и определение домохозяйства Эксперты из ФНИСЦ РАН сравнивали результаты переписей населения в России, проводившихся в 2002, 2010 и 2021 годах. В 1990-е годы Всероссийские переписи населения не проводились. В переписях советского времени одиночки не выделялись как отдельный вид домохозяйства, а единый бюджет и наличие родственных связей являлись обязательными характеристиками домохозяйства, поэтому проследить динамику в сравнении с прошлым веком невозможно. В постсоветских переписях домохозяйство определялось уже как группа людей, проживающих вместе, которые могут иметь общий или отдельный бюджет. При этом не обязательно, что эти люди являются друг другу родственниками. Такое определение домохозяйства полностью совпадает с этим понятием в мировой статистике, что отражено в методических рекомендациях ООН к последней европейской переписи. В методологических положениях при подготовке Всероссийской переписи в 2021 году отразилось такое определение домохозяйства: «группа лиц, проживающих в жилом помещении, совместно обеспечивающих себя необходимыми средствами к существованию и объединяющих полностью или частично свои доходы, либо одно лицо, проживающее в жилом помещении и самостоятельно обеспечивающее себя необходимыми средствами к существованию». Среди домохозяйств выделяют частные (их 99%), коллективные и домохозяйства бездомных. В состав коллективных домохозяйств входят проживающие в детдомах, домах престарелых, тюрьмах, казармах и т.д.

Кто относится к одиночкам и где они проживают

Рост доли одиночек наблюдается на протяжении всей истории современной России. Хотя Всероссийская перепись в 1990-е годы не проводилась, согласно данным микропереписи населения (охватывает репрезентативную выборку) в 1994 году, на одиноко проживающих россиян приходилось 19,2% домохозяйств, то есть более чем вдвое меньше, чем спустя 27 лет.

Все эти годы росла и доля трудоспособного населения в составе одиночек — с 35,7% в 1994 году (по данным микропереписи) и 43% в 2002 году до 57,4% в 2021 году, когда впервые превысила долю нетрудоспособных пожилых.

Переход к более молодому составу одиночек наблюдается только в городских домохозяйствах, особенно в крупных университетских городах. Например, доля одиноких трудоспособного возраста в Москве составляет 67%, а в Санкт-Петербурге — 64%. В сельской местности по-прежнему превалирует одиноко проживающее пожилое население (52,8%).

Если принять как основную причину активное выделение учащейся молодежи и совершеннолетних детей из семьи родителей, то здесь имеет значение фактор места проживания, пишут авторы исследования. В целом доля одиночек в городах выше, чем в сельской местности (43,9 и 34,5% соответственно).

Одна из причин роста числа одиночек — более позднее вступление в брак, прокомментировали РБК в пресс-службе Минтруда. Кроме того, молодые желают реализовать себя в профессиональной сфере, обеспечить карьерный рост и финансовую самостоятельность, добавили там, указав, что государство принимает меры, направленные на помощь молодым семьям в решении долгосрочных финансовых задач.

Современные молодые поколения подходят к созданию семьи более ответственно, имеют более высокие ожидаемые стандарты семейной жизни, допускает научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Игорь Ефремов. «Они обладают довольно большим запасом времени для создания семьи, поскольку могут рассчитывать на более долгий период здоровой жизни в детородном возрасте и после него, родить детей и вырастить их в более поздних возрастах, чем это делали поколения их родителей», — полагает демограф.

В распределении домохозяйств из одного человека существуют и большие различия по регионам страны: самый высокий процент одиночек в Центральном федеральном округе, а в Москве больше половины домохозяйств — это одиночки всех возрастов. На другом полюсе Северо-Кавказский округ, где одиноко проживают лишь четверть домохозяйств. Здесь определяющую роль играют национальные особенности совместного проживания нескольких поколений в одном домохозяйстве, объясняют эксперты ФНИСЦ РАН.

Впрочем, активная сепарация молодежи не единственная причина роста доли одиночек. Авторы предположили, что повышенная смертность пожилых в период коронавируса, с одной стороны, могла повлиять на уменьшение доли пожилых одиночек (в результате смертности среди одиноко живущих пожилых), а с другой — на общий рост числа одиночек (из-за смерти одного из супругов).

В пресс-службе Росстата РБК сообщили, что на увеличение в 2021 году числа домохозяйств, состоящих из одного человека, могли повлиять такие факторы, как интенсивное жилищное строительство, сложная эпидемиологическая обстановка (раздельное проживание с лицами, находящимися в зоне риска), рост числа обучающихся по профессиональным программам с проживанием по месту учебы.

Сколько детей в средней семье и какова доля неполных семей

Средний размер частных домохозяйств в 2021 году составил 2,2 человека, показали результаты переписи. В начале века семьи были больше: в 2002 году показатель равнялся 2,7 человека, а в 2010-м — 2,6 человека. Основной причиной такого резкого снижения среднего размера домохозяйства эксперты ФНИСЦ РАН считают существенный рост доли одиночек в период между двумя последними переписями, в то время как доля домохозяйств большего размера снижалась. Больше всего за два десятилетия снизилась доля семей из четырех человек: если в начале нулевых их было 17%, то в 2021-м — уже 10,6%.

Вместе с тем последняя перепись показала позитивную тенденцию к росту среднего количества детей до 18 лет в семьях. По опросам 2021 года показатель составил 1,6 ребенка, сравнявшись с уровнем 1994 года. В 2002 и 2010 годах в семьях в среднем было по 1,4 ребенка. По оценке Ефремова, среднее количество семей с детьми в последней переписи по сравнению с предыдущими увеличилось по двум основным причинам. Во-первых, за эти годы в России действительно значительно выросла распространенность многодетности (в том числе благодаря программе материнского капитала). Во-вторых, в межпереписной период изменилась возрастная структура населения. Самая многочисленная возрастная группа «повзрослела», переместившись из возрастов около 25 лет к возрастам около 35 лет, то есть в те возраста, в которых у россиян уже рождены дети, в том числе вторые и последующие.

Еще один тренд, который выявили результаты переписи, связан со снижением доли полных семей с детьми на протяжении последних десятилетий. Если в 2002 году на полные семьи приходилось 39,7% семей, то в 2021 году их доля уменьшилась до 20,7%. На неполные семьи матерей-одиночек (учитывается совместное проживание с детьми любого возраста) приходится 37,7% от всех семей с детьми против 31,7% в 2002 году. При этом такие матери часто живут в сложных семьях, то есть с другими родственниками: в городах такое положение у 40% матерей-одиночек, а в сельской местности — примерно у 50%. Матери с детьми по-прежнему остаются в сложном материальном положении, и совместное проживание с родственниками помогает им выживать, объясняют авторы исследования. Доля отцов-одиночек в последние годы тоже росла и, по данным переписи 2021 года, составила 8,2% среди домохозяйств с детьми против 4,1% в 2002-м.

Вместе с тем в последние десятилетия увеличивалась доля прочих домохозяйств. К ним в том числе можно отнести семьи, состоящие из братьев и сестер (без родителей), тети или дяди с племянниками, бабушки и дедушки с внуками. Кроме того, в эту группу можно включить совместно проживающих с одним бюджетом неродственников (например, студентов, совместно снимающих жилье).

Какие претензии есть к данным переписи

Слишком резкий рост доли одиночек вызывает сомнения в качестве собранных данных переписи, считают исследователи. По этому показателю Россия догнала даже европейские страны, всегда имевшие более высокий уровень одиноко проживающих в структуре домохозяйств. Хотя тренд к росту доли одиночек существует и в европейских странах, он не был там таким резким, как в России. Например, во Франции доля одиночек увеличилась с 33,5%, по переписи 2008 года, до 37% в 2019 году, конкретизируют они.

Причина может крыться в том, что последняя Всероссийская перепись проводилась в постковидное время и впервые заполнить опросники можно было в электронном виде на портале «Госуслуги», причем не только за себя, но и за всю семью. Кроме того, почти в три раза по сравнению с прошлой переписью (до 9 млн человек) увеличилась доля населения, решившего ответить на минимальное количество вопросов либо вообще не принявшего участие в анкетировании или отсутствовавшего дома в течение всего периода сбора информации. По части этих лиц данные пришлось брать из административных источников, сообщили РБК в пресс-службе Росстата.

В то же время в целом тренды на одиночество и уменьшение среднего размера домохозяйств не противоречат долговременным тенденциям, признают авторы статьи.

Доля домохозяйств из одного человека может быть сильно завышена из-за гораздо большего, чем в прежней переписи, использования административных источников, в том числе данных о регистрации жильцов, считает Ефремов. «В жилище мог быть зарегистрирован лишь один человек (и он попадал в перепись как тот самый единственный человек в домохозяйстве), но фактически с ним могли проживать другие незарегистрированные члены домохозяйства, которые, в свою очередь, также могли быть ошибочно учтены по административным источникам по другим адресам, где они зарегистрированы, но фактически не проживали», — поясняет он.

Качество данных последней переписи критикует и демограф Алексей Ракша. «Такого резкого ускорения обособления людей быть не может. Настолько резкий рост числа домохозяйств, состоящих из одного члена, крайне маловероятен и не согласуется с другими тенденциями», — сказал он РБК. Эксперт ставит под сомнение также динамику среднего числа членов домохозяйств. По его оценке, более близок к реальности показатель 2,55 члена семьи, а не 2,2, как показала перепись.

В Росстате подчеркнули, что не разделяют мнение исследователей о недостаточном качестве последней переписи населения. «Чтобы определить все причины и степень их влияния на увеличение числа домохозяйств, состоящих из одного человека, требуется провести углубленные экспертные исследования с привлечением разнообразных источников информации, включая социологические опросы, различные виды больших данных», — уточнили там.