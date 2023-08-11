Росстат раскрыл динамику смертности и рождаемости за I полугодие

Естественная убыль населения в России за I полугодие 2023 года снизилась на 29% и составила 272,5 тыс. человек. Показатель сокращается на фоне опережающего уменьшения смертности после пандемии, хотя рождаемость тоже снижается

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Естественная убыль населения (рождаемость за вычетом смертности) в январе—июне текущего года составила 272,5 тыс. человек против 383,8 тыс. за первое полугодие 2022 года, следует из представленной Росстатом динамики естественного движения населения.

Уменьшение естественной убыли населения произошло за счет продолжающегося снижения смертности после пандемии коронавируса: за первые полгода она сократилась на 12,8%, умерли 888,7 тыс. человек против более 1 млн за тот же период прошлого года.

Рождаемость, которая тоже снижается, уменьшилась за январь—июнь не так сильно — на 3%, до 616,2 тыс. человек.

Однако в июне это соотношение оказалось обратным — рождаемость снижалась быстрее, чем смертность. За первый летний месяц 2023 года в России родились 104,4 тыс. младенцев, что на 6,7% меньше, чем в июне прошлого года, следует из данных Росстата. А смертность за этот месяц снизилась на 0,4%: за месяц умерли 140,2 тыс. человек, годом ранее — 140,7 тыс. В итоге естественная убыль населения за июнь составила 35,8 тыс. человек против 28,7 тыс. в тот же месяц годом ранее.

На протяжении 2023 года снижение рождаемости не было зафиксировано лишь два раза — в январе и мае, когда количество рождений увеличилось на 0,4% и 1,3% соответственно. Положительную динамику в мае опрошенные РБК эксперты объяснили календарным фактором.

Рост рождаемости в июне был зафиксирован в десяти регионах. Больше всего в процентном отношении — в Чукотском автономном округе (на 18,2%), но в количественном выражении число детей увеличилось на шесть. Также в лидерах — Мордовия, Ямало-Ненецкий округ и Республика Алтай. Рекордсменами по снижению рождаемости стали Магаданская и Новгородская области, где произошел спад на 33,6% и 29,5% соответственно.

О том, что в 2022 и 2023 годах стоит ждать снижения рождаемости, ранее предупреждали демографы. Число рождений будет сокращаться главным образом из-за снижения количества женщин в фертильном возрасте, рожденных в 1990-х годах во время демографической ямы. Кроме того, на решение о рождении ребенка влияет уровень жизни и уверенность в завтрашнем дне. «Как правило, в кризисный период уровень рождаемости падает, так как люди откладывают рождения», — говорила РБК завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина.







