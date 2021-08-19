Экономисты сообщили о сложном выборе при планировании госбюджета

При разработке бюджета на 2022 год власти оказались перед выбором: увеличить расходы и простимулировать экономику или перейти в режим экономии и сдержать инфляцию, считают экономисты Альфа-банка, приводя факторы за и против

Фото: Андрей Любимов / РБК

Предложение Минэкономразвития увеличить бюджетные расходы на будущие годы поставило традиционную ежегодную подготовку закона о бюджете в необычный контекст, написала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова в обзоре «Дискуссии по бюджету 2022 года» (есть у РБК). В прошлом году публичных дискуссий между ведомствами о бюджетной политике не было, отмечает она.

Минэкономики в начале августа предложило увеличить расходный план на 2022–2024 годы на 1,8 трлн руб. за счет повышения прогноза по доходам и продления антикризисных смягчающих корректировок бюджетного правила, сообщали «Ведомости». Правительственный законопроект о бюджете на 2022 год и прогнозный период 2023–2024 годов должен быть внесен в Госдуму до середины сентября.

«Сложный выбор, перед которым стоит правительство, связан с тем, что предпочесть в конечном счете — режим экономии, который поможет ЦБ сдержать инфляцию в будущем году и станет залогом контроля за расходами в будущие периоды, или, напротив, увеличить расходы, обеспечивая большую поддержку экономике по примеру развитых стран», — рассуждает Орлова.

Факторы в пользу более мягкой бюджетной политики

В пользу смягчения бюджетной политики, по мнению главного экономиста Альфа-банка, играют три фактора: