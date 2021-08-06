Инфляция осталась на 5-летнем максимуме из-за дорожающих стройматериалов

Инфляция в июле осталась на уровне июня и составила 6,5% в годовом выражении. Несмотря на подешевевшую сельхозпродукцию, рост потребительских цен не замедлился. Вклад в инфляцию внесли продолжающие дорожать стройматериалы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Инфляция в июле составила 6,5% годовых, сообщил Росстат. Показатель остался на уровне июня, когда рост цен в годовом выражении побил пятилетний рекорд. Непродовольственная инфляция обогнала продовольственную, составив 7,6% против 7,4% по сравнению с прошлым июлем. Меньше всего подорожали услуги — на 3,8%.

В месячном выражении рост цен в июле составил 0,3% по сравнению с июнем. В первый месяц лета дорожали овощи и стройматериалы, сейчас для плодоовощной продукции ситуация изменилась: за месяц она подешевела на 6,9% благодаря сезонному фактору. Однако стройматериалы стали самой дорожающей категорией среди непродовольственных товаров. Рост цен на них составил 5,1% к июню и 30% год к году. На втором месте по удорожанию — табачные изделия (+15% за год, +1,8% за месяц). С апреля 2021-го была введена минимальная розничная цена на сигареты.

«В июле продолжился рост цен на строительные материалы, — указывает Росстат. — Доски обрезные подорожали на 13,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 10,5%, металлочерепица — на 7,4%, еврошифер — на 5,6%, рубероид — на 4,9%, кирпич красный — на 3,4%, стекло оконное — на 3,1%». В июле рост цен на стройматериалы продолжился: в июне они поднялись в цене на 6,8% к маю.

Вклад дорожающих стройматериалов в инфляцию не удалось нивелировать овощам, дешевеющим на фоне нового урожая. «В июле значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции», — указал Росстат. «Так, картофель подешевел на 20,3%, огурцы — на 19,5%, помидоры — на 17,9%, свекла — на 16,6%, лук — на 8,1%, бананы — на 5,7%, морковь — на 4,6%. На две категории из «борщевого набора» цены выросли — на белокочанную капусту (+10,8%) и чеснок (+2,8%)», — говорится в сообщении.