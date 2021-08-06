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Инфляция осталась на 5-летнем максимуме из-за дорожающих стройматериалов

Инфляция в июле осталась на уровне июня и составила 6,5% в годовом выражении. Несмотря на подешевевшую сельхозпродукцию, рост потребительских цен не замедлился. Вклад в инфляцию внесли продолжающие дорожать стройматериалы
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Инфляция в июле составила 6,5% годовых, сообщил Росстат. Показатель остался на уровне июня, когда рост цен в годовом выражении побил пятилетний рекорд. Непродовольственная инфляция обогнала продовольственную, составив 7,6% против 7,4% по сравнению с прошлым июлем. Меньше всего подорожали услуги — на 3,8%.

В месячном выражении рост цен в июле составил 0,3% по сравнению с июнем. В первый месяц лета дорожали овощи и стройматериалы, сейчас для плодоовощной продукции ситуация изменилась: за месяц она подешевела на 6,9% благодаря сезонному фактору. Однако стройматериалы стали самой дорожающей категорией среди непродовольственных товаров. Рост цен на них составил 5,1% к июню и 30% год к году. На втором месте по удорожанию — табачные изделия (+15% за год, +1,8% за месяц). С апреля 2021-го была введена минимальная розничная цена на сигареты.

«В июле продолжился рост цен на строительные материалы, — указывает Росстат. — Доски обрезные подорожали на 13,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные — на 10,5%, металлочерепица — на 7,4%, еврошифер — на 5,6%, рубероид — на 4,9%, кирпич красный — на 3,4%, стекло оконное — на 3,1%». В июле рост цен на стройматериалы продолжился: в июне они поднялись в цене на 6,8% к маю.

Вклад дорожающих стройматериалов в инфляцию не удалось нивелировать овощам, дешевеющим на фоне нового урожая. «В июле значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции», — указал Росстат. «Так, картофель подешевел на 20,3%, огурцы — на 19,5%, помидоры — на 17,9%, свекла — на 16,6%, лук — на 8,1%, бананы — на 5,7%, морковь — на 4,6%. На две категории из «борщевого набора» цены выросли — на белокочанную капусту (+10,8%) и чеснок (+2,8%)», — говорится в сообщении.

Что ждать от инфляции к концу года

Накануне публикации инфляционных данных Росстата за июль Минэкономразвития объявило, что будет корректировать прогноз по инфляции за 2021 год, вероятно, в сторону повышения. По июльскому прогнозу МЭР, инфляция по итогам года должна была составить 5%. В июле прогноз по инфляции на конец года повысил Банк России: до 5,7–6,2% вместо апрельских 4,7–5,2%.

Министр экономического развития Максим Решетников, говоря о планах по уточнению прогноза, отмечал, что июльские данные по инфляции определят годовую картину.

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Июльские данные важны тем, что они представляют собой поворотную точку, поясняет главный экономист «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец. «Весь год инфляция продолжала ускоряться и оставаться на высоком уровне. Сейчас, перевалив за середину лета, мы видим, как выглядит рост цен после того, как исчерпался восстановительный рост в потреблении, как перенеслось ослабление рубля и как в рынок впитался восстановительный рост цен на мировых рынках», — указывает она.

Для сдерживания роста потребительских цен Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику. На последнем заседании совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п. — до 6,5%. Тот факт, что в июле инфляция остановилась, а не ускорилась, может дать ЦБ основания повысить ставку на следующем заседании в сентябре на 0,25 процентного пункта вместо ожидаемого аналитиками еще одного повышения на 1 процентный пункт, считает Донец. «Рост цен в 0,3% за месяц знаменателен тем, что он заметно ниже рыночных ожиданий за месяц (рынок ожидал от 0,4 до 0,5%). Кроме того, этот темп роста наименьший с 2019 года с учетом сезонной корректировки», — аргументирует экономист.

Ярко выраженный эффект от повышения ключевой ставки проявится позже, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Тем не менее, по итогам 2021 года инфляция спокойно может уйти до уровня 6%, но точно будет выше 5%», — прогнозирует он.

Автор
Инна Деготькова Инна Деготькова
Инфляция Росстат цены
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