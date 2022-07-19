«Ведомости» узнали детали идеи Минфина по новому бюджетному правилу

Минфин предлагает возобновить скупку валюты по новому бюджетному правилу с ценой отсечения $60 за баррель нефти. Действие старого приостановили в феврале

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Министерство финансов предложило при расчете базовых доходов от нефтегазовой отрасли ориентироваться на цену отсечения $60 за баррель и зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 млн барр. в сутки, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкий к правительству источник. Эти данные изданию подтвердил федеральный чиновник.

В Минфине и Минэкономразвития газете сообщили, что новая конструкция бюджетных правил еще обсуждается, о конкретных решениях пока рано говорить.

Около месяца назад, в середине июня, глава Минфина Антон Силуанов назвал три принципа нового бюджетного правила. Он рассказал, что следует определить объем расходов, которые составлены из «умеренно оптимистичных» доходов по нефти и газу. «Раньше была цена отсечения, сейчас, в условиях, когда помимо цены на нефть важны объемы поставок, мы сделали некую зависимость поступлений бюджетных доходов не только от цены, но и от различных вариантов объема добычи и экспорта углеводородов», — пояснил министр. Для расчета правила также предлагается взять среднее значение, которое «будет находиться в нерисковой для бюджета зоне», продолжил он.

«Хотим сделать переходный период, как и после ковида. Перейти сразу [к новым бюджетным правилам] — это сложно. Поэтому в предложениях Минфина предусмотрен переходный период на два года — до 2025 года», — добавил тогда Силуанов.

Бюджетное правило — предохранительный механизм, изначально направленный на защиту бюджета от колебаний цен на нефть. С 2004 года было четыре его версии, и все они так или иначе определяли принцип сбережения конъюнктурных доходов от высоких цен на энергоресурсы. В последней итерации правило состояло из двух базовых частей. Первая — это накопление или использование Фонда национального благосостояния. Минфин покупает валюту в ФНБ при ценах на нефть выше $44,2 за баррель в 2021 году (эта «цена отсечения» ежегодно индексируется) и продает валюту из ФНБ при ценах ниже этого уровня. Вторая часть — это формула, которая ограничивает предельные расходы бюджета на год. Действие бюджетного правила временно приостановили с конца февраля из-за блокировки валютных государственных резервов.

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Текущие цены на нефть существенно превышают «цену отсечения». Согласно выводам Минфина, средняя цена российского эталонного сорта нефти Urals в марте 2022 года равнялась $89,05 за баррель, но уже в следующем месяце спотовые цены на эту марку топлива снизились и находились в диапазоне $70–80 за баррель.

Приостановка действия бюджетного правила позволит направить в экономику дополнительные 6,3 трлн руб. от нефтегазовых доходов, израсходованы будут все дополнительные нефтегазовые доходы этого года, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в конце апреля.

В конце июня он призвал сохранить основы бюджетного правила, пояснив, что его приостановка стала одной из причин «переукрепления» рубля.

