Путин предостерег от желания «совсем завинтить» цены на топливо

Если правительство будет слишком сильно регулировать цены на топливо, это может привести к замедлению развития нефтеперерабатывающих компаний и в конечном счете к новому витку роста цен на бензин, заявил президент России

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Серьезно ограничивать рост цен на моторное топливо было бы неверно, потому что это может вызвать торможение развитие нефтеперерабатывающего бизнеса и привести в итоге к новому скачку цен. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос работников Магнитогорского металлургического комбината, передает ТАСС.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал президент, отвечая на вопрос о причинах роста цен на бензин в последнее время.

Он также отметил, что сейчас рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

«Правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила», — добавил президент, пояснив, что сейчас часть средств, которые нефтяные компании «как бы недополучили» из-за отказа от экспорта сырой нефти, они получают от правительства.