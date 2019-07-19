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Путин предостерег от желания «совсем завинтить» цены на топливо
Если правительство будет слишком сильно регулировать цены на топливо, это может привести к замедлению развития нефтеперерабатывающих компаний и в конечном счете к новому витку роста цен на бензин, заявил президент России
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Серьезно ограничивать рост цен на моторное топливо было бы неверно, потому что это может вызвать торможение развитие нефтеперерабатывающего бизнеса и привести в итоге к новому скачку цен. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос работников Магнитогорского металлургического комбината, передает ТАСС.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти, и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал президент, отвечая на вопрос о причинах роста цен на бензин в последнее время.

Он также отметил, что сейчас рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

«Правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила», — добавил президент, пояснив, что сейчас часть средств, которые нефтяные компании «как бы недополучили» из-за отказа от экспорта сырой нефти, они получают от правительства.

Бизнес
Нефтяники не добились новых компенсаций на сдерживание цен на бензин

«Если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями», — резюмировал он.

Схема компенсации для нефтяных компаний, так называемая демпфирующая надбавка, была разработана правительством в прошлом году, после резкого скачка цен на бензин и дизельное топливо. Демпфер должен был стать экономической альтернативой принудительной заморозке цен на топливо. Механизм работает в обе стороны: если компании продают на внутреннем рынке топливо с большим дисконтом, бюджет компенсирует им недополученные доходы. Если же на внутреннем рынке формируется премия, нефтяники делятся дополнительными доходами с бюджетом.

Демпфер заработал с 1 января 2019 года и сразу неправильно: нефтяники продавали бензин на внутреннем рынке с дисконтом, но все равно вынуждены были доплатить государству. После этого чиновники все же решили изменить его параметры.

К началу июля Минфин разработал новые предложения о том, как можно субсидировать нефтепереработку за счет добычи. В июле правительство направило в Госдуму предложения, как изменить механизм стабилизации цен на топливо

Автор: Наталья Демченко
Теги: топливо, цены на бензин, Владимир Путин
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