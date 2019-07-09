Нефтяники не добились новых компенсаций на сдерживание цен на бензин

Нефтяные компании так и не смогли добиться от правительства новых субсидий для стабилизации цен на бензин и дизтопливо. Чиновники согласовали им дополнительную компенсацию, но на ту же сумму увеличат налог на добычу нефти

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После нескольких месяцев дискуссий правительство направило в Госдуму предложения о том, как изменить механизм стабилизации цен на топливо в России. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс опубликованы на сайте кабмина.

Если поправки будут приняты, во втором полугодии 2019 года за сдерживание цен на топливо компании могут получить дополнительные компенсации на 20 млрд руб., а в 2020 году — более 132 млрд руб. при текущих нефтяных котировках, рассказал РБК консультант VYGON Consulting Евгений Тыртов. Размер субсидии колеблется в зависимости от цен на нефть, курса рубля и спредов по нефтепродуктам (разница между ценой на нефть и нефтепродукты). Ранее EY оценивала дополнительную субсидию в 2019 году в 50 млрд руб., в 2020-м — в 90 млрд руб.

Но изменение формулы компенсаций будет почти полностью компенсировано за счет роста налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), предупреждает Тыртов. По его оценкам, в 2019 году налоговая нагрузка на добычу вырастет на 19 млрд руб., а в 2020 году — уже на 120–130 млрд руб.

Правительство придумало схему компенсации, так называемую демпфирующую надбавку, в прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизельное топливо. Демпфер должен был стать экономической альтернативой принудительной заморозке цен на топливо. Механизм работает в обе стороны: если компании продают на внутреннем рынке топливо с большим дисконтом, бюджет компенсирует им недополученные доходы. Если же на внутреннем рынке формируется премия, нефтяники делятся дополнительными доходами с бюджетом.

Нефтяные компании с прошлого года критиковали формулу демпфера, предлагая правительству увеличить субсидию на топливо. Компании начинают терять маржу от продажи топлива на внутреннем рынке из-за роста цен на нефть, но одновременно зарабатывают сверхприбыль от продажи сырья, парировал Минфин. За счет этих сверхдоходов в добыче нефтяники и могли бы субсидировать низкие цены на топливо, указывало ведомство.