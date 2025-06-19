Новак призвал не фантазировать о «черных дырах рынка» из-за нефти и Ирана
Рынок не следует пугать прогнозами о каких-либо ситуациях, это может стать лишним «триггером», на который он может «чутко среагировать», заявил российский вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на ПМЭФ, передает корреспондент РБК.
Так Новак ответил на вопрос о возможных последствиях эскалации между Израилем и Ираном для нефтяного рынка, например рисках остановки движения танкеров в Ормузском проливе или уничтожения иранской нефтяной промышленности.
«Мы должны быть ориентированы на то, что все-таки таких ситуаций не будет, потому что любые потрясения для рынка, они обеспечивают какие-то черные дыры, которые в целом вызывают большую для нефтяного рынка волатильность, и это не играет на пользу ни инвестициям, ни принятиям решения по балансировке рынка», — сказал вице-премьер.
Он считает, что если случаются «какие-то ситуации», на них нужно реагировать, а предугадывать их не стоит. По мнению Новака, следует «спокойно реализовывать» ранее принятые решения, в том числе в рамках ОПЕК+.
«Мы договорились о том, что сейчас, летом, спрос растет и в рамках этого спроса для его обеспечения и балансировки нам необходимо часть тех добровольных сокращений, которые были приняты в 2023 году, вернуть на рынок. И мы постепенно это возвращаем. У нас есть возможность как увеличивать объем производства, так и сокращать, и это первоначально направлено на стабильность мировых энергетических рынков», — добавил он.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, объяснив это возможностью Тегерана создать ядерную бомбу. В результате израильских атак погибли более десятка иранских высокопоставленных военных и ведущих ученых-ядерщиков. Также был поврежден ключевой объект иранской ядерной программы в Натанзе.
После первых ударов Израиля стоимость нефти марки Brent взлетела на 13% и впервые за полгода превысила $78 за баррель.
Иран объявил ответную операцию, с тех пор стороны обмениваются ударами. В Тегеране заявили, что рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива, через который проходит 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.
По оценкам иранских экспертов, такое развитие событий приведет к резкому сокращению поставок нефти на рынок, и цены на нефть могут вырасти до $250 за баррель. Эксперты JPMorgan предупреждали, что цены на нефть могут подскочить до $130 за баррель из-за блокады потоков через Ормузский пролив или более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.
17 июня иранский Press TV поделился фотографией, на которой, как утверждалось, запечатлены три горящих танкера с нефтью у берегов Ирана неподалеку от Ормузского пролива.
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