Новак призвал не фантазировать о «черных дырах рынка» из-за нефти и Ирана

Новак предложил не пугать рынок прогнозами по поводу возможных последствий эскалации на Ближнем Востоке, а «спокойно реализовывать» ранее принятые решения. По его мнению, прогнозы могут стать лишним триггером для рынка

Александр Новак (Фото: Дмитрий Орлов / Фонд Росконгресс)

Рынок не следует пугать прогнозами о каких-либо ситуациях, это может стать лишним «триггером», на который он может «чутко среагировать», заявил российский вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на ПМЭФ, передает корреспондент РБК.

Так Новак ответил на вопрос о возможных последствиях эскалации между Израилем и Ираном для нефтяного рынка, например рисках остановки движения танкеров в Ормузском проливе или уничтожения иранской нефтяной промышленности.

«Мы должны быть ориентированы на то, что все-таки таких ситуаций не будет, потому что любые потрясения для рынка, они обеспечивают какие-то черные дыры, которые в целом вызывают большую для нефтяного рынка волатильность, и это не играет на пользу ни инвестициям, ни принятиям решения по балансировке рынка», — сказал вице-премьер.

Он считает, что если случаются «какие-то ситуации», на них нужно реагировать, а предугадывать их не стоит. По мнению Новака, следует «спокойно реализовывать» ранее принятые решения, в том числе в рамках ОПЕК+.

«Мы договорились о том, что сейчас, летом, спрос растет и в рамках этого спроса для его обеспечения и балансировки нам необходимо часть тех добровольных сокращений, которые были приняты в 2023 году, вернуть на рынок. И мы постепенно это возвращаем. У нас есть возможность как увеличивать объем производства, так и сокращать, и это первоначально направлено на стабильность мировых энергетических рынков», — добавил он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, объяснив это возможностью Тегерана создать ядерную бомбу. В результате израильских атак погибли более десятка иранских высокопоставленных военных и ведущих ученых-ядерщиков. Также был поврежден ключевой объект иранской ядерной программы в Натанзе.

После первых ударов Израиля стоимость нефти марки Brent взлетела на 13% и впервые за полгода превысила $78 за баррель.

Иран объявил ответную операцию, с тех пор стороны обмениваются ударами. В Тегеране заявили, что рассматривают возможность закрытия Ормузского пролива, через который проходит 15–20% мировой нефти, конденсата и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа.

По оценкам иранских экспертов, такое развитие событий приведет к резкому сокращению поставок нефти на рынок, и цены на нефть могут вырасти до $250 за баррель. Эксперты JPMorgan предупреждали, что цены на нефть могут подскочить до $130 за баррель из-за блокады потоков через Ормузский пролив или более масштабного конфликта на Ближнем Востоке.

17 июня иранский Press TV поделился фотографией, на которой, как утверждалось, запечатлены три горящих танкера с нефтью у берегов Ирана неподалеку от Ормузского пролива.