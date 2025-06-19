Товарооборот между Россией и Венесуэлой вырос более чем на 50% с 2018-го

За 2018–2024 годы товарооборот между Россией и Венесуэлой вырос на 54%, заявила венесуэльский министр внешней торговли. По итогам 2024-го он составил $200 млн. Расчеты проводятся в нацвалютах

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вопреки санкциям товарооборот между Россией и Венесуэлой вырос на 54% с 2018 по 2024 год, заявила РБК министр народной власти внешней торговли Боливарианской Республики Коромото Годой Кальдерон в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). По итогам прошлого года он составил $200 млн.

«Наша двусторонняя торговля ведется замечательно, если принимать во внимание, что обе наши страны находятся под односторонними санкциями», — заявила Кальдерон.

По словам министра, Москва и Каракас находят механизмы для ведения торговли в условиях рестрикций, а взаиморасчет осуществляется в нацвалютах — рублях и венесуэльских боливарах. Стороны неоднократно отмечали, что наращивают расчет в нацвалютах в двусторонней торговле.

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в феврале рассказывал агентству «РИА Новости», что в прошлом году товарооборот между странами увеличился более чем на 40%. Основными статьями импорта стали сельхозпродукция и алкогольные напитки. Россия поставляет Венесуэле продукцию химической промышленности, включая удобрения, лекарства, нефтепродукты.

Год назад главы МИД России и Венесуэлы Сергей Лавров и Иван Хиль Пинто подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу противодействия односторонним санкциям. Документ был подписан на полях совещания глав МИД объединения БРИКС, членом которого стремится стать Каракас.

9 Мая президент Венесуэлы Николас Мадуро принял участие в параде в честь 80-летия Победы в Москве. В рамках визита в Россию он также встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам встречи, рассказал позже Мадуро, они договорились разработать «новое соглашение о торговом сотрудничестве, чтобы еще шире открыть шлюзы торговых путей».