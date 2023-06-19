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ЦБ решил повысить тарифы ОСАГО для части авто из недружественных стран

ЦБ предложил повысить тарифы ОСАГО для части автомобилей из недружественных стран
Для авто из недружественных государств, за исключением легковых машин физлиц, территориальный коэффициент вырастет с 1,7 до 12,5. Это величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на стоимость страхового полиса
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

ЦБ предлагает повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных государств, сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России опубликовал проект указания, предусматривающий распространение полиса ОСАГО на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области после 1 января 2024 года. Регулятор предлагает установить территориальный коэффициент (КТ) 0,68 для всех видов транспортных средств в этих регионах, это минимальное значение из действующих сейчас.

Территориальный коэффициент (КТ) — это величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на конечную стоимость полиса ОСАГО.

«Кроме того, проект указания предусматривает тарифные изменения для владельцев транспортных средств из иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию», — говорится в сообщении Центробанка.

Так, для транспортных средств из недружественных государств, за исключением легковых автомобилей физических лиц, КТ увеличится более чем в семь раз, с 1,7 до 12,5. Это станет ответом в том числе на отказ указанных стран принимать с 1 июня этого года российские сертификаты «Зеленой карты», отметили в ЦБ.

«Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7)», — пояснил регулятор.

Указание вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

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С 1 июня страховки, выданные в странах ЕС, перестали действовать в России, тогда как российские сертификаты — на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии. Как уточнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), теперь водители, желающие попасть в Евросоюз, Швейцарию или Британию, должны получить на границе полис страны, в которую они въезжают. Для проезда на территорию России для автомобилей, зарегистрированных в указанных странах, водителям нужно приобрести российский полис ОСАГО.

Так, при пересечении границы с Финляндией полисы можно будет купить на финской таможне, сообщали ранее «РБК Санкт-Петербург» в Финском центре автострахования. Такая страховка предоставляется минимум на 30 дней и максимум на один год. В Финляндии минимальная стоимость страхования для легкового автомобиля составит €180.

Весной прошлого года ЕС перестал пропускать через свою территорию фуры, зарегистрированные в России и Белоруссии. Позднее Россия в ответ запретила автомобильные перевозки грузов по своей территории транспортными средствами из недружественных стран. После этого ограничения на въезд продлевались, последний раз — 1 июня, они будут действовать до 30 декабря.

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Елена Чернышова
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