ЦБ решил повысить тарифы ОСАГО для части авто из недружественных стран

Для авто из недружественных государств, за исключением легковых машин физлиц, территориальный коэффициент вырастет с 1,7 до 12,5. Это величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на стоимость страхового полиса

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ЦБ предлагает повысить тарифы по ОСАГО для транспортных средств из недружественных государств, сообщили в пресс-службе регулятора.

Банк России опубликовал проект указания, предусматривающий распространение полиса ОСАГО на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области после 1 января 2024 года. Регулятор предлагает установить территориальный коэффициент (КТ) 0,68 для всех видов транспортных средств в этих регионах, это минимальное значение из действующих сейчас.

Территориальный коэффициент (КТ) — это величина, зависящая от конкретного региона и напрямую влияющая на конечную стоимость полиса ОСАГО.

«Кроме того, проект указания предусматривает тарифные изменения для владельцев транспортных средств из иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию», — говорится в сообщении Центробанка.

Так, для транспортных средств из недружественных государств, за исключением легковых автомобилей физических лиц, КТ увеличится более чем в семь раз, с 1,7 до 12,5. Это станет ответом в том числе на отказ указанных стран принимать с 1 июня этого года российские сертификаты «Зеленой карты», отметили в ЦБ.

«Для автовладельцев всех остальных государств коэффициент останется прежним, независимо от категории транспортного средства (1,7)», — пояснил регулятор.

Указание вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

С 1 июня страховки, выданные в странах ЕС, перестали действовать в России, тогда как российские сертификаты — на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии. Как уточнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), теперь водители, желающие попасть в Евросоюз, Швейцарию или Британию, должны получить на границе полис страны, в которую они въезжают. Для проезда на территорию России для автомобилей, зарегистрированных в указанных странах, водителям нужно приобрести российский полис ОСАГО.

Так, при пересечении границы с Финляндией полисы можно будет купить на финской таможне, сообщали ранее «РБК Санкт-Петербург» в Финском центре автострахования. Такая страховка предоставляется минимум на 30 дней и максимум на один год. В Финляндии минимальная стоимость страхования для легкового автомобиля составит €180.

Весной прошлого года ЕС перестал пропускать через свою территорию фуры, зарегистрированные в России и Белоруссии. Позднее Россия в ответ запретила автомобильные перевозки грузов по своей территории транспортными средствами из недружественных стран. После этого ограничения на въезд продлевались, последний раз — 1 июня, они будут действовать до 30 декабря.