Российские «Зеленые карты» перестали работать в Евросоюзе

Между Россией и Евросоюзом перестали действовать двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов. Теперь автомобилистам придется покупать страховку сразу при въезде в нужную страну.

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Двусторонние соглашения о взаимном признании страховых сертификатов «Зеленая карта» между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и страховыми бюро стран Евросоюза, Швейцарии и Великобритании прекратило свое действие 1 июня, рассказывали ранее в РСА.

Страховки, выданные в странах Европы, больше не действуют в России, говорится в сообщении. Точно так же российские сертификаты перестали работать на территории Евросоюза, Великобритании и Швейцарии, сообщали в РСА.

Для остальных стран российские «Зеленые карты» продолжат работать в обычном режиме (речь идет о таких странах, как Азербайджан, Белоруссия, Молдавия, Сербия и Турция).

В РСА уточнили, что теперь для въезда в Евросоюз, Швейцарию или Великобританию водителям нужно получить на пунктах пропуска полис приграничного страхования страны, в которую они въезжают. Для поездок по территории России на автомобилях, зарегистрированных в Евросоюзе, Великобритании или Швейцарии, водителям необходимо будет приобрести российский полис ОСАГО.

Так, при пересечении границы с Финляндией полисы можно будет купить на финской таможне, сообщали ранее «РБК Санкт-Петербург» в Финском центре автострахования. Такая страховка предоставляется минимум на 30 дней и максимум на один год. В Финляндии минимальная стоимость страхования для легкового автомобиля составит €180.

О прекращении работы российских «Зеленых карт» в ЕС, Швейцарии и Великобритании сообщалось еще в мае прошлого года.