Медведев назвал плюсы «политического дефолта»

По словам Медведева, если США заблокируют России возможность выплат по госдолгу, российские деньги не получат и сами американские держатели долговых бумаг, также Россия может «и не платить вовсе»

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Для России возможный запрет со стороны США на оплату долговых обязательств в долларах станет «не самым плохим решением», написал в Telegram-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Во-первых, всем понятно, что это политический дефолт, а не финансовый. Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Поэтому он никак не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны», — заявил он. И в таком случае суд должен рассматривать действия США как «форс-мажор или как виновное поведение кредитора», добавил Медведев.

Помимо этого при «политическом дефолте» российские деньги не получат и сами американские держатели долговых бумаг, продолжил он. Также исполнить эти обязательства можно и в рублях и «это тоже будет надлежащее их исполнение в таких условиях», отметил замглавы Совета безопасности.

«А можно и не платить вовсе. И неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам. Как говорится, he laughs best who laughs last («хорошо смеется тот, кто смеется последним», верно — He who laughs last, laughs best. — РБК)», — заключил он.

Так Медведев отреагировал на сообщения о том, что Вашингтон хочет заблокировать выплаты по госдолгу России. В начале марта американский Минфин выпустил лицензию, разрешающую инвесторам получать долговые платежи по суверенным еврооблигациям России до конца мая. Однако теперь США рассматривают возможность не продлевать эту лицензию, чтобы сохранить финансовое давление на Москву, сообщили источники Bloomberg.

По словам главы Минфина США Джаннет Йеллен, окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Сама она считает, что продление лицензии будет «маловероятным». В то же время если Россия не сможет заплатить по долгу и объявит дефолт, то существенного изменения ситуации в стране не будет, поскольку она «уже отрезана от мирового рынка капитала», отметила Йеллен.