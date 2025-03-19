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Экономика ,  
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Мишустин расширил свободную экономическую зону на районы с режимом КТО

На граничащие с Украиной районы, где действует режим КТО, распространят режим свободной экономической зоны. В правительстве отметили, что решение позволит поддержать местный бизнес
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет распространить режим свободной экономической зоны на приграничные территории, где действует режим контртеррористической операции (КТО). Документ опубликован на сайте правительства (.pdf).

«Рассчитываем, что благодаря принятому решению бизнес сократит свои издержки, сохранит предприятия и квалифицированных сотрудников, наладит производство нужных товаров и услуг», — сказал Мишустин на заседании правительства (цитата по сайту кабмина).

Для участников СЭЗ предусмотрены льготы: пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%; нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта; освобождение от уплаты налога на имущество организаций с момента принятия его на учет. Срок действия льгот — десять лет.

Пописанное Мишустиным постановление датировано 13 марта. В самом документе конкретные названия областей не приводят, там упоминаются «территории таких субъектов Российской Федерации, на которых введен правовой режим контртеррористической операции и в отношении жителей этих территорий принято решение о временном отселении».

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В августе 2024 года на фоне атаки украинской армии режим контртеррористической операции был объявлен сразу в трех российских регионах — Брянской, Белгородской и Курской областях. Он предполагает, в том числе, досмотр транспорта, усиление охраны объектов, запрет на продажу алкоголя, а также возможность беспрепятственного проникновения силовиков в помещения.

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С 2015 года режим СЭЗ действует на территории Крыма. С 2023 года свободная экономическая зона появилась на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В июне 2024 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить преференциальный режим на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей.

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Персоны
Милена Костерева
свободная экономическая зона правительство льготы Михаил Мишустин КТО
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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