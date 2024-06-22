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Военная операция на Украине ,  
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Режим свободной экономической зоны распространили на приграничные регионы

Путин подписал закон о создании СЭЗ в граничащих с новыми регионами областях
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент Владимир Путин подписал закон о распространении режима свободной экономической зоны (СЭЗ), действующего в новых регионах России, на приграничные территории. Документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно закону, режим распространяется на территории, которые граничат с Донецкой и Луганской народными республиками, Запорожской и Херсонской областями или с Украиной. Конкретные регионы в документе не названы, однако премьер Михаил Мишустин ранее говорил, что речь идет о Белгородской, Курской и Брянскую областях, а также о Крыме. ТАСС пишет, что режим будет распространяться на Воронежскую и Ростовскую области.

Закон вступает в силу с 1 июля 2024 года. Единственным требованием к компаниям, желающим пользоваться привилегиями режима, будет регистрация на территории этих регионов, либо наличие там филиала.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Для участников зоны будут действовать следующие льготы: пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%; нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта; освобождение от уплаты налога на имущество организаций с момента принятия его на учет. Срок действия льгот — десять лет. Также за участки на территории СЭЗ можно будет не платить налог в течение трех лет с момента оформления собственности. Преференции для предпринимателей призваны способствовать сохранению уровня экономического развития приграничных регионов и модернизации производств.

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что СЭЗ поддержит три категории инвесторов. Это:

  • предприятия, пострадавшие в результате обстрелов;
  • производства, которые нужно перевезти в более безопасные локации;
  • бизнес, для которого льготы должны стать стимулом для начала новых проектов.

По оценке Минэкономразвития, поддержку получат около 300 пострадавших компаний, где работают 20 тыс. человек.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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