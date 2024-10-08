Мишустин утвердил СЭЗ в Курской, Белгородской и Брянской областях

Мишустин утвердил свободную экономическую зону в приграничье с Украиной

Рабочие в шахте по добыче железной руды на Яковлевском ГОКе в Белгородской области (Фото: Антон Вергун / РИА Новости)

В отдельных районах Белгородской, Брянской и Курской областей введут режим свободной экономической зоны (СЭЗ), постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

Участникам такого режима получат льготы по налогам на прибыль имущество, а также на страховые взносы. Власти рассчитывают, что бизнесмены смогут сократить финансовые издержки, увеличить объем выпуска товаров, сохранить нынешние и открыть новые рабочие места, а также обеспечить жителей приграничной зоны всеми нужными услугами и продукцией.

Федеральный закон об учреждении СЭЗ в приграничных подписал 22 июня президент Владимир Путин, нынешнее постановление правительства подготовлено для реализации решения главы государства.

Закон вступил в силу с 1 июля 2024 года. Единственным требованием к компаниям, желающим пользоваться привилегиями режима СЭЗ, будет регистрация на территории этих регионов либо наличие там филиала.

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