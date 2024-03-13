В Думе заявили о работе над прогрессивной шкалой налогов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство и Госдума работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физических и юридических лиц, заявил «РИА Новости» глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Работа уже ведется точно. [На уровне] Госдумы и правительства. <...> Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — добавил Аксаков.

Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России в 1992–2001 годах. Минимальная ставка составляла 12%, максимальная — 35%. Затем власти ввели плоскую шкалу по НДФЛ с общей ставкой 13%, она действовала 20 лет. В 2021 году по предложению Путина в НДФЛ появился элемент прогрессии. Так, для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне — 13%, а доходы сверх него облагаются по ставке 15%.

Утром 13 марта президент Владимир Путин в интервью «РИА Новости» заявил, что в России необходимо проработать вопрос о введении прогрессивного налогообложения.

Он отметил, что планируется снизить «налоговое бремя» для многодетных семей и некоторых других категорий граждан. Путин выразил надежду, что россияне совершенно нормально воспримут переход к системе прогрессивного налогообложения.