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Экономика ,  
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В Думе заявили о работе над прогрессивной шкалой налогов

Аксаков: Госдума и кабмин начали готовить проект прогрессивного налогообложения
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство и Госдума работают над поправками в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению доходов физических и юридических лиц, заявил «РИА Новости» глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Работа уже ведется точно. [На уровне] Госдумы и правительства. <...> Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — добавил Аксаков.

Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России в 1992–2001 годах. Минимальная ставка составляла 12%, максимальная — 35%.

Затем власти ввели плоскую шкалу по НДФЛ с общей ставкой 13%, она действовала 20 лет. В 2021 году по предложению Путина в НДФЛ появился элемент прогрессии. Так, для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне — 13%, а доходы сверх него облагаются по ставке 15%.

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Утром 13 марта президент Владимир Путин в интервью «РИА Новости» заявил, что в России необходимо проработать вопрос о введении прогрессивного налогообложения.

Он отметил, что планируется снизить «налоговое бремя» для многодетных семей и некоторых других категорий граждан. Путин выразил надежду, что россияне совершенно нормально воспримут переход к системе прогрессивного налогообложения.

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Теги
Анатолий Аксаков Госдума правительство налогообложение
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