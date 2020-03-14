Роспотребнадзор объяснил отличия нового коронавируса от гриппа

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Несмотря на то, что сезонный грипп и коронавирусная инфекция COVID-19 являются респираторными заболеваниями, между ними есть важные различия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Вирусы сходны картиной заболевания. Кроме того, из-за одинаковых путей передачи — контактного, воздушно-капельного — профилактические меры тоже похожи: гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета.

Одним из главных различий между китайским вирусом и обычным гриппом является скорость передачи. Грипп имеет более короткий инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями) — три дня. Для COVID-19 этот период составляет пять-шесть дней. Это означает, что грипп распространяется быстрее коронавируса.

Коронавирусу менее подвержены дети, число клинических случаев среди младшей возрастной группы значительно ниже, чем при гриппе. В отличие от гриппа, они не входят в группу риска. Зато пожилые люди с хроническими заболеваниями более подвержены коронавирусу, для них он представляет большую опасность.