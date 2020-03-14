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Роспотребнадзор объяснил отличия нового коронавируса от гриппа

Фото: Danny Lawson / WPA Pool / Getty Images

Несмотря на то, что сезонный грипп и коронавирусная инфекция COVID-19 являются респираторными заболеваниями, между ними есть важные различия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Вирусы сходны картиной заболевания. Кроме того, из-за одинаковых путей передачи — контактного, воздушно-капельного — профилактические меры тоже похожи: гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета.

Одним из главных различий между китайским вирусом и обычным гриппом является скорость передачи. Грипп имеет более короткий инкубационный период и серийный интервал (время между последовательными случаями) — три дня. Для COVID-19 этот период составляет пять-шесть дней. Это означает, что грипп распространяется быстрее коронавируса.

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Коронавирусу менее подвержены дети, число клинических случаев среди младшей возрастной группы значительно ниже, чем при гриппе. В отличие от гриппа, они не входят в группу риска. Зато пожилые люди с хроническими заболеваниями более подвержены коронавирусу, для них он представляет большую опасность.

При этом COVID-19 вызывает больше тяжелых и критических случаев — их доля от общего числа составляет 15% и 5% соответственно.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что у сезонного гриппа значительно ниже смертность — около 0,1%. В то время как сегодняшняя зарегистрированная смертность от COVID-19 колеблется в районе 3–4%.

Ранее в Роспотребнадзоре порекомендовали производить дезинфекцию гаджетов после каждого посещения публичных мест и поездок в общественном транспорте. Для этого специалисты посоветовали использовать антисептические средства на основе спирта.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, грипп
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